Sophie Brochu ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration de BCE





Mme Brochu a récemment été nommée au poste de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé que Sophie Brochu ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration de BCE lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2020, en raison de sa nomination au poste de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, en vigueur le 6 avril.

« Au nom de toute l'équipe chez BCE, je félicite Sophie pour sa nomination à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Je la remercie aussi pour le service inestimable qu'elle a rendu à nos actionnaires, à notre clientèle et à notre entreprise durant la décennie qu'elle a passée au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Gordon Nixon, président du conseil d'administration de BCE Inc. et de Bell Canada. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Sophie jusqu'à notre assemblée générale annuelle en mai. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son poste clé de nouvelle dirigeante d'Hydro-Québec. »

Mme Brochu siège sur la conseil d'administration de BCE et de Bell Canada depuis 2010 et est actuellement membre des comités de rémunération et de gouvernance. Elle continuera d'occuper son poste d'administratrice jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2020 de BCE , qui sera tenue par assemblé virtuelle le jeudi 7 mai 2020. Puisque Mme Brochu ne sollicitera pas un nouveau mandat, 14 administrateurs seront mis en nomination pour élection à l'assemblée.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, offrant des services sans fil à large bande de pointe, de télévision, d'Internet et de communications d'affaires en collaboration avec des principaux médias canadiens de création de contenu de Bell Média. Pour en savoir plus, veuillez visiter BCE.ca ou Bell.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, de même que par le versement de dons importants pour les soins communautaires ainsi que l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Marie-Eve Francoeur

514 391-5263

marie-eve.francoeur@bell.ca

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

thane.fotopoulos@bell.ca

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :