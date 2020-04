Trina Solar à l'avant-garde de l'ère de la production de plus de 500 watts avec la livraison des premiers modules Vertex au monde





CHANGZHOU, Chine, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou « l'Entreprise »), un des principaux fournisseurs mondiaux de modules photovoltaïques intégrés et de solutions d'énergie intelligente, vient de livrer son premier lot de modules de la série Vertex. Les modules de la série Vertex, dont le rendement de conversion peut atteindre 21 pour cent, offrent une production d'énergie supérieure à 500 W. Grâce à cette livraison, Trina Solar sert de nouvelle référence pour l'industrie photovoltaïque mondiale, après l'annonce de l'entreprise il y a onze jours concernant la ligne pilote pour la production en masse de modules de la série Vertex.

L'installation où la livraison aura lieu se trouve au Sri Lanka et sa capacité sera de 10 MW. Elle déploiera les modules dès leur arrivée et le raccordement au réseau aura lieu dès le troisième trimestre cette année. Avec l'intégration de cellules de 210 mm, les modules de la série Vertex incluent des technologies avancées de découpe non destructive en trois pièces et d'assemblage de cellules à haute densité.

La série Vertex comprend des modules bifaciaux biverre et des modules à feuille arrière, qui offrent une puissance élevée, une grande fiabilité, une grande efficacité et une forte production d'énergie. D'après les données du Laboratoire d'État des sciences et technologies photovoltaïques (State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology, SKL PVST) de Trina Solar, qui a pris l'exemple d'une centrale électrique au sol à grande échelle dans la province chinoise du Heilongjiang, si on les compare aux modules bifaciaux biverre conventionnels de 410 W, les modules bifaciaux biverre Vertex permettent de réduire les coûts d'équilibre du système de six à huit pour cent et le coût nivelé de l'énergie de trois à quatre pour cent.

Yin Rongfang, directeur général délégué et vice-président exécutif de Trina Solar, a déclaré: «Nos clients à travers le monde ont montré un grand intérêt pour les modules de la série Vertex de plus de 500 W, qui conviennent non seulement aux centrales solaires à usage collectif, mais aussi aux projets solaires à l'échelle commerciale et industrielle qui cherchent à augmenter leur niveau d'efficacité. Nous souhaitons continuer la livraison d'un plus grand nombre de modules de la série Vertex à nos clients dans le monde entier. Nous sommes désormais à l'ère d'une production d'énergie de plus de 500 watts et les modules à haut rendement et à haute énergie de la série Vertex jouent un rôle essentiel dans le secteur.»

Image : https://www.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex%20modules.jpg

Légende : Le module Vertex de Trina Solar, qui vient d'être livré à un projet au Sri Lanka.

À propos de Trina Solar

Fondé en 1997, Trina Solar est le principal fournisseur au monde de solutions globales pour l'énergie photovoltaïque et intelligente. L'entreprise se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits photovoltaïques, au développement, à l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de construction (EPC), à l'exploitation et à la maintenance de projets photovoltaïques, au développement et à la vente de microréseaux intelligents et de systèmes complémentaires à énergies multiples, et à l'exploitation de plateformes d'énergie dans le Cloud. En 2018, Trina Solar a lancé sa marque dans l'Internet des objets (IdO) pour l'énergie, ainsi que l'Alliance pour le développement industriel de l'IdO de Trina (Trina Energy IoT Industrial Development Alliance), regroupant des entreprises et des instituts de recherche de premier plan en Chine et dans le monde entier, et a fondé le Centre d'innovation industrielle de l'IdO pour les nouvelles énergies. Par ces actions, Trina Solar s'engage à travailler aux côtés de ses partenaires à la construction d'un écosystème de l'IdO de l'énergie et au développement d'une plateforme d'innovation pour explorer l'IdO des nouvelles énergies, et s'efforce d'être un leader mondial de l'énergie intelligente. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.trinasolar.com.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 08:22 et diffusé par :