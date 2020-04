RELIEF THERAPEUTICS Holding SA annonce la clôture de son accord d'échange d'actions avec Sonnet BioTherapeutics, Inc. portant sur la cession de sa filiale à 100% Relief Therapeutics SA





RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX:RLF, «Relief Holding») annonce aujourd'hui la clôture de l'accord contraignant d'échange d'actions («AEA») portant sur l'acquisition par Sonnet BioTherapeutics, Inc. «Sonnet»), désormais filiale de Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. (précédemment dénommée Chanticleer Holdings, Inc.) (Nasdaq:SONN, «Sonnet Holdings») de Relief Therapeutics SA («Relief SA»), une filiale de Relief Holding, signé le 12 août 2019. En conséquence, Sonnet acquiert toutes les actions en circulation de Relief SA pour constituer ainsi une filiale à 100% de Sonnet basée à Genève. En contrepartie, Sonnet a payé à Relief Holding les actions ordinaires de Relief SA qui ont été converties en 757 933 actions ordinaires de Sonnet Holdings. Ce chiffre diffère des 7 111 947 actions annoncées à l'origine, car les actions de Sonnet ont été converties en actions Sonnet Holdings lors de sa récente fusion clôturée le 1er avril 2020 selon une parité d'échange d'environ 0,106572 actions de Sonnet Holdings pour une action Sonnet, qui tient compte du regroupement d'actions effectué par Sonnet Holdings immédiatement avant la fusion avec une parité d'échange de 26:1.

Sonnet est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie qui développe des médicaments biologiques ciblés sur la base de sa plateforme innovante de liaison à l'albumine entièrement humaine («F H ABTM»). En s'appuyant sur son pipeline exclusif d'actifs en phase préclinique, Sonnet poursuivra le financement de l'Atexakin Alfa racheté à Relief SA. L'Atexakine Alfa est une formulation à faible dose de l'Interleukine-6 dont l'efficacité a été démontrée dans des modèles animaux de neuropathies (induites par le diabète ou chimio-induites) ainsi qu'en termes de sécurité pour l'homme, par des essais cliniques antérieurs. Sonnet se prépare à faire entrer rapidement l'Atexakin Alfa dans un essai clinique visant à confirmer son innocuité et sa tolérabilité ainsi qu'à fournir des informations préliminaires sur son efficacité pour la NPCI.

Ce désinvestissement va permettre à Relief Holding de concentrer ses ressources sur le développement de son principal actif, l'Aviptadil, pour le traitement des affections pulmonaires. En effet, la priorité absolue de Relief Holding est de se concentrer sur les tests cliniques immédiats de l'Aviptadil pour le traitement des conséquences des affections liées au COVID-19, en particulier le syndrome de détresse respiratoire aiguë («SDRA»). Grâce à une collaboration active avec NeuroRX, Relief Holding a récemment obtenu de la Food and Drug Administration («FDA») un accord IND (investigational new drug) l'autorisant à procéder à l'étude de cet actif pour le traitement du SDRA induit par le COVID-19. L'Aviptadil peut également être développé ultérieurement pour d'autres maladies pulmonaires, notamment la sarcoïdose et les lésions pulmonaires aiguës, pour lesquelles les résultats cliniques préliminaires sont encourageants.

«La finalisation de cet accord est une réussite extraordinaire à divers titres. Elle offre une solide opportunité de démontrer cliniquement les avantages thérapeutiques de l'Atexakin Alfa et, en même temps, elle fournit à Relief Holding des ressources considérables lui permettant de financer et de se concentrer sur le développement de son actif restant, l'Aviptadil. Il s'agit d'une occasion unique de soutenir le développement clinique de deux médicaments possédant l'étonnant potentiel de transformer positivement la vie des patients affectés, a déclaréRaghuram (Ram) Selvaraju, MBA, président de Relief Holding.Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux personnes qui ont travaillé intensément à la réalisation de cette transaction, notamment Pankaj Mohan, fondateur de Sonnet et PDG de Sonnet Holdings.»

«Nous allons poursuivre énergiquement notre engagement initial en faveur du développement de l'Atexakin Alfa en fixant des délais extrêmement exigeants pour atteindre des objectifs très élevés, car nous sommes fermement convaincus de la capacité de ce composé de traiter ce groupe de maladies encore sans solution que représente les neuropathies, a ajouté le docteur Pankaj Mohan, PDG de Sonnet Holdings. Nous sommes plus que jamais ravis d'offrir de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients qui en ont tant besoin, et l'Atexakin Alfa s'inscrit parfaitement dans le pipeline de projets au stade précoce que nous développons actuellement. Je remercie vivement tous les représentants de Relief Holding pour l'énergie positive et solidaire qu'ils ont consacrée à la réalisation de cet accord qui trouve aujourd'hui son aboutissement.»

Relief Therapeutics Holding est une entreprise qui développe des médicaments au travers de sa participation dans des entités actives ayant obtenu des droits de propriété intellectuelle grâce à leurs propres activités de recherche ou à l'obtention de licences. Les activités de développement du groupe Relief Therapeutics Holding se concentrent principalement sur des projets au stade clinique basés sur des molécules d'origine naturelle (peptides et protéines) ayant des antécédents d'essais cliniques et d'utilisation chez l'homme ou un fort potentiel scientifique. Actuellement, Relief Therapeutics Holding concentre ses efforts sur le développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour les indications liées taux maladies respiratoires, notamment le SDRA induit par le COVID-19.

Fondée en 2011, Sonnet BioTherapeutics, Inc., désormais filiale à 100% de Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc., est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie disposant d'une plateforme exclusive pour le développement de médicaments biologiques innovants à action spécifique ou bispécifique. Connu sous le nom de F H ABtm (Fully Human Albumin Binding), cette technologie utilise un fragment d'anticorps à chaîne unique entièrement humain («scFv») qui se lie et «s'accroche» à l'albumine sérique humaine («HSA») pour être transporté vers les tissus cibles. La F H ABtm est à la base d'un concept modulaire prêt à l'emploi pour la mise au point potentielle d'une gamme de classes thérapeutiques de grandes molécules, notamment les cytokines, les peptides, les anticorps et les vaccins.

La neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (" NIPC ") est une dégénérescence progressive des fibres nerveuses résultant de la chimiothérapie. Il s'agit d'une maladie débilitante pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. Les symptômes de la NPIC comprennent la douleur, la faiblesse motrice, la perte de perception sensorielle aux extrémités et la déficience du système nerveux autonome. On estime que plus de 50 % des patients cancéreux recevant une chimiothérapie développent une NPIC et que cet état persiste chez plus de 50 % des survivants du cancer.

