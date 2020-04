LG annonce le lancement de la gamme de produits de divertissement pour la maison 2020 primés au Canada





La gamme de téléviseurs OLED et NanoCell 2020 de LG établit de nouvelles normes en matière de qualité et de rendement

TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), le chef de file mondial dans le domaine des téléviseurs OLED, élève la barre en matière de divertissement pour la maison au Canada. Aujourd'hui, LG a annoncé le lancement de ses téléviseurs OLED et NanoCell haut de gamme propulsés par l'IA ThinQ. Mettant en vedette le téléviseur OLED SIGNATURE ZX de 88 po de LG prenant en charge la technologie NVIDIA G-SYNCMD, la gamme de téléviseurs 2020 offre une expérience sonore et de visionnement supérieure.

Après avoir connu une année record au CES en remportant 83 prix et récompenses dans la catégorie des téléviseurs, y compris le prix du meilleur téléviseur du CES pour la sixième année consécutive, LG continue de dominer le marché grâce à sa qualité d'image et à ses performances sonores supérieures.

Comme plusieurs des barres de son et des téléviseurs primés de LG seront lancés au Canada, les clients pourront profiter des meilleures expériences audiovisuelles offertes par les produits suivants :

Téléviseur OLED 4K CX de LG

CX de LG Téléviseur OLED 4K de la série GX Gallery de LG

de la série GX Gallery de LG Téléviseur OLED SIGNATURE ZX 8K de LG

de LG Barre de son SN11RG de LG

Le modèle OLED SIGNATURE ZX avec véritable résolution 8K de LG, offrant quatre fois plus de détails que les téléviseurs 4K et 33 fois plus de détails que les téléviseurs HD, dépasse les exigences relatives à la définition industrielle des téléviseurs 8K ultra-HD. Les modèles OLED ZX de 77 po et de 88 po de LG surpassent également les critères de mesure recommandés par l'International Committee for Display Metrology et font partie des premiers modèles à obtenir le droit d'afficher le nouveau logo 8K ultra-HD de la Consumer Technology Association (CTA).

La gamme Gallery minimaliste de LG vient de faire son entrée dans le segment des téléviseurs OLED de LG. Conçu pour offrir un format ultramince, le modèle de 65 po a une épaisseur d'à peine 20 mm (0,79 po). Fixés au mur grâce à un support mural spécial inclus, les modèles de 55, de 65 et de 77 po semblent reposer à plat sur le mur, créant un aspect spectaculaire qui transforme la technologie OLED en oeuvre d'art. Comme la révolutionnaire gamme Wallpaper OLED WX de LG (modèles ultraminces de 77 et de 65 po), la gamme Gallery est conçue pour s'intégrer parfaitement à l'espace et offrir un élément de luxe futuriste.

Les plus récents téléviseurs OLED 8K et 4K et NanoCell 8K de LG sont propulsés par le nouveau processeur intelligent ? (Alpha) 9 de troisième génération doté de la technologie ThinQMD de LG. Le processeur permet aux téléviseurs de LG d'offrir une expérience audiovisuelle supérieure en peaufinant les visages et le texte à l'écran pour produire des teints plus naturels, des traits du visage bien définis et des caractères plus clairs et plus faciles à lire. Repoussant les limites, le processeur permet aux téléviseurs OLED et NanoCell de LG d'isoler les mots et d'augmenter le volume afin d'aider les utilisateurs à distinguer facilement les dialogues parmi les bruits ambiants. Ce processeur avancé tire parti de la puissance de traitement améliorée et des algorithmes d'apprentissage en profondeur de l'IA pour améliorer la célèbre qualité d'image de LG et permettre la mise en oeuvre de plusieurs fonctionnalités spécialisées pour divers types de contenu et de fonctions.

Expérience de jeu ultime

LG ajoute la prise en charge de la technologie NVIDIA G-SYNC à ses téléviseurs OLED 2020 pour offrir une expérience de jeu impeccable aux amateurs de jeux vidéo. Autre première dans l'industrie, les modèles de cette année offrent le mode HGiG du Gaming Interest Group compatible avec la technologie HDR pour que les joueurs puissent profiter d'effets visuels de grande qualité, comme les créateurs et les développeurs les avaient imaginés, lorsqu'ils jouent à des jeux HDR de console sur leur téléviseur LG.

LG présente le téléviseur OLED CX de 48 po prenant en charge NVIDIA G-SYNC - un écran parfait pour être utilisé comme téléviseur ou moniteur. Cet appareil OLED 4K reproduit une qualité d'image encore plus nette grâce à plus de 8 millions de pixels à allumage automatique disposés sur un écran de 48 po.

Expérience cinématique supérieure

Permettant aux amateurs de cinéma de voir les films tels que l'avait prévu le réalisateur, le mode Cinéaste offre des images exceptionnelles et une qualité authentique. Cette fonctionnalité désactive divers effets post-traitement tout en préservant les formats d'image, les couleurs et les fréquences d'images appropriés pour recréer la version originale du réalisateur. Établissant une nouvelle norme industrielle, les téléviseurs OLED de LG ont reçu le prix d'excellence d'ingénierie décerné par la Hollywood Professional Association, qui a reconnu qu'il s'agissait des premiers et des seuls téléviseurs intégrant ce logiciel de calibration du matériel.

L'expérience IA ThinQ de LG

En plus d'optimiser le processeur Alpha 9 de troisième génération, l'IA ThinQ de LG fait appel à un système de commande vocale intelligent pour créer une plateforme de télévision intelligente où vous pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités simplement à l'aide de votre voix.

Grâce à son expérience utilisateur ouverte en matière d'IA, l'IA ThinQ permet aux téléviseurs LG d'offrir une expérience pratique et simplifiée pour plusieurs produits tiers, comme l'Assistante Alexa d'Amazon, Google Home, Apple HomeKit et Airplay2. Elle permet également aux utilisateurs de connecter, de surveiller et, dans certains cas, de commander leurs électroménagers intelligents de LG connectés directement à partir de leur téléviseur.

Le prix de base des nouveaux modèles OLED 2020 sera de 1 999 $, et toute la gamme de produits de divertissement pour la maison de LG sera lancée au Canada au printemps 2020. Pour obtenir tous les détails relatifs aux points de vente et aux prix, consultez le lg.ca.

À propos du Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics est un leader de l'industrie en matière de téléviseurs, de systèmes audiovisuels, d'écrans, de projecteurs et d'ordinateurs portatifs. La société fait constamment preuve d'innovation et est reconnue au sein de l'industrie pour sa position de chef de file en matière de téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs en mettant au point des produits de divertissement pour la maison novateurs, notamment ses téléviseurs OLED de pointe et ses téléviseurs NanoCell primés dotés de capacités d'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.lg.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr .

