Axon réagit à la situation entourant la COVID-19 en offrant une plateforme de collecte de preuves numériques aux services de sécurité publique du monde entier





Les policiers et autres intervenants d'urgence peuvent désormais utiliser Axon Citizen pour recueillir, gérer et partager des preuves numériques dans leurs communautés tout en respectant la distanciation sociale

MONTREAL, 2 Avril 2020 /CNW/ - Axon (Nasdaq : AAXN) annonce aujourd'hui que, dans l'intérêt de la santé publique, elle fournira cette année, sans frais, un accès mondial à l'ensemble des fonctionnalités de sa plateforme de preuves numériques Axon Citizen à chaque service de police qui ne l'utilise pas déjà.

Les agents pourront ainsi recueillir des preuves numériques en envoyant aux citoyens un lien personnalisé via SMS ou courriel depuis la plateforme de gestion des preuves numériques Axon Evidence ou de l'application mobile Axon Capture. Ces outils éliminent le besoin d'interagir en personne et contribuent à minimiser l'exposition des agents à la COVID-19. Les services de police peuvent obtenir plus de détails à https://fr-ca.axon.com/unissonsnosefforts

Qu'ils soient assignés à domicile ou interviennent dans leur communauté, Axon est fier d'offrir aux agents une solution qui leur permet de continuer à faire leur travail tout en respectant la distanciation sociale. Fournir un accès généralisé à Axon Citizen permettra à un plus grand nombre de services de police de profiter des avantages de la collecte, de la gestion et du partage sécurisés de preuves numériques sur une seule plateforme. Le service pour les clients d'Axon qui ont déjà accès à Axon Citizen ne sera pas touché - ils continueront à recevoir des mises à jour logicielles mensuelles et à accéder à l'ensemble de plateforme Axon Evidence qui s'améliore et propose constamment de nouvelles fonctionnalités.

« Notre mission a toujours été de protéger la vie des gens. En permettant la collecte de preuves virtuelles, nous pouvons dès maintenant aider les premiers intervenants et les responsables de la sécurité publique à réduire leur exposition à la COVID-19 », explique Rick Smith, PDG et fondateur d'Axon. « Nous offrons aux services de police du monde entier un accès libre à Axon Citizen pendant cette crise afin que les agents puissent éviter de recueillir des fichiers numériques en personne. »

Habituellement, les agents peuvent interagir avec des citoyens pour recueillir des preuves numériques comme des photos, des vidéos ou d'autres données. Mais en cette période nécessitant une distanciation sociale, la collecte directe de preuves non urgentes peut mettre les agents et les citoyens en danger. Axon Citizen simplifie complètement la collecte de preuves et permet aux agents de recueillir et de gérer les preuves issues du public à partir d'un appareil mobile ou de bureau. L'interface intuitive permet de soumettre des preuves critiques en toute sécurité dans Axon Evidence en trois clics et les fonctionnalités du logiciel peuvent être utilisées pour créer facilement une chaîne de surveillance et évaluer, cataloguer et rechercher des séquences vidéos.



À propos d'Axon

Axon est un réseau mondial de dispositifs, d'applications, de formations et de gens qui aide le personnel affecté à la sécurité publique à travailler de façon plus intelligente et sécuritaire. Ayant pour objectif de protéger des vies, nos technologies fournissent à nos clients l'assurance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la protection de leurs citoyens. Nos produits ont une incidence sur chaque aspect de l'expérience quotidienne des agents responsables de la sécurité publique.

Nous travaillons sans relâche pour les personnes qui mettent leur vie en danger afin de protéger la nôtre. Jusqu'à ce jour, plus de 465 200 licences logicielles du réseau Axon sont utilisées partout dans le monde. Plus de 225 000 vies humaines ont été épargnées grâce au réseau de dispositifs, d'applications, de formations et de gens d'Axon. Apprenez-en plus en visitant le Axon.com ou en appelant au (800) 978-2737.

Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc. et Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc. Axon, Axon Citizen, Axon Evidence, Protect Life et le logo Delta sont des marques de commerce d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour obtenir plus d'information, visitez le https://fr-ca.axon.com/informations-juridiques/Tous droits réservés.

