Quatre projets de Boralex retenus lors des derniers appels d'offres en France





MONTRÉAL et BLENDECQUES, France, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce que quatre de ses projets totalisant 70,4 MW ont été retenus dans le cadre des derniers appels d'offres menés par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en France.

Deux projets solaires, soit Peyrolles en Provence (15,4 MW), dans le département des Bouches-du-Rhône, et La Clé des Champs (12,5 MW), en Haute-Loire, ont été retenus dans le cadre de la 7e période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire « Centrales au sol ».

Deux projets éoliens, soit Mont de Bézard II (25,2 MW) dans le département de la Marne, et Extension Seuil de Bapaume (17,3 MW) dans le Pas-de-Calais, ont également été retenus dans le cadre de la 5e période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, implantées à terre.

« Ce succès confirme la compétitivité des projets développés par Boralex mais aussi la vitalité de l'énergie solaire, filière dans laquelle nous avons de belles ambitions, en France comme en Amérique du Nord », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur-général Boralex, Europe. « Depuis 20 ans, nous choisissons de nous implanter au coeur des territoires pour que nos projets favorisent l'emploi et les retombées économiques tout en permettant aux collectivités de s'approprier pleinement leurs objectifs en termes de transition énergétique. »

Ces projets ont reçu les autorisations administratives et permettront à Boralex de bénéficier d'un contrat de complément de rémunération sur une durée de 20 ans à compter de la mise en service. Notons que Boralex a déjà sécurisé plus de 100 MW de nouveaux projets dans le cadre des appels d'offres éoliens de 2019.

Boralex possède actuellement un portefeuille de plus de 1 000 MW de projets éoliens et solaires en France à divers stades de développement. De plus, la Société possède 978 MW de sites éoliens, solaires et thermiques en exploitation en France et 2 040 MW à travers le monde.

En avril 2019, la Société a été désignée par la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada comme Meilleure réussite canadienne en France dans la catégorie Grande entreprise.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Boralex inc.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 07:30 et diffusé par :