Sanuvox Technologies de Montréal propose au gouvernement du Québec l'emploi immédiat de la stérilisation par rayonnement ultraviolet pour la désinfection rapide des milieux hospitaliers et médicaux pour lutter efficacement contre le coronavirus COVID-19





MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - « Éprouvée depuis des décennies partout dans de nombreux grands hôpitaux et centres de recherche du monde entier, l'utilisation de la technologie Sanuvox est plus que jamais justifiée au Québec, en ces temps de lutte au coronavirus COVID-19, pour ainsi dire incontournable ».

C'est ce qu'ont fait savoir aujourd'hui, le fondateur de Sanuvox Technologie inc., le Dr Normand Brais, P.Eng., M.A.Sc., Ph.D. et le président et chef de la direction, monsieur Jocelyn Dame qui ont indiqué que la stérilisation par l'utilisation de la lumière des rayons germicides UV (UVGI), en l'espace de quelques minutes seulement, pouvait désinfecter à 99,999 % un bloc opératoire, une salle d'attente, un bureau de médecin, une chambre de patient et ce, à l'abri de toute erreur humaine de manipulation et à des coûts de système réduits, en termes tant de temps/homme et que d'achats de produits chimiques. Messieurs Brais, docteur en Génie nucléaire, et Dame ont précisé que leur technologie, inspirée de celle qui prévaut dans le traitement des eaux potables dans le monde municipal et l'industrie de l'alimentation, n'avait aucun équivalent dans les marchés, et était déjà utilisée avec succès et efficacité dans de nombreux grands hôpitaux américains, australiens, sud-coréens ainsi que chez nos voisins ontariens qui ont vu dans les tours de désinfection ultrapuissantes UVGI de Sanuvox le moyen idéal de combattre efficacement les virus, bactéries, protozoaires et micro-organismes.

Exposés aux longueurs d'onde germicides de la lumière UV, ces virus et bactéries deviennent incapables de se reproduire, perdant du même souffle leur pouvoir d'infection. « Là où les procédés conventionnels prendraient 2 heures avec une équipe d'employés affectés à la désinfection d'une salle d'attente en urgence, notamment, avec un coefficient de succès de 50 %, une tour de désinfection Sanuvox ne prendrait que 5 minutes à désinfecter l'air, les surfaces et les objets à un taux d'efficacité de plus de 99,999 % » ont précisé messieurs Brais et Dame, en insistant sur le fait que la lumière des rayons UV ne risquait pas d'engendrer d'erreurs de manipulation qui laissent souvent certains espaces essentiels à découvert.

Pour ces derniers, les enjeux actuels en matière de santé publique, de sécurité et de protection du personnel médical, des infirmières, infirmiers, préposés de tout acabit ne devrait pas tolérer que le système de santé continue de faire abstraction de cette technologie utilisant la lumière UV (UVGI) qui a démontré, sans l'ombre d'un doute, son efficacité contre les organismes pathogènes, notamment ceux qui sont responsables du choléra, de la polio, de la typhoïde, de l'hépatite et d'autres maladies d'origine bactérienne, virale et parasitaire. En 1903, à titre d'exemple, le prix Nobel de médecine, le Dr Niels Finsen, voyait son oeuvre couronnée pour l'utilisation de rayons UV contre le lupus vulgaire et la tuberculose de la peau.

« Acceptée depuis le milieu du 20e siècle, l'irradiation ultraviolette germicide (UVGI) est une méthode qui utilise de courtes longueurs d'onde ultraviolette (UV-C) de lumière pour tuer ou inactiver les micro-organismes » a ajouté le Dr Brais, en indiquant que son action détruisait les acides nucléiques (ARN) du virus et perturbait son ADN, l'empêchant d'effectuer ses fonctions cellulaires vitales.

Le président de Sanuvox a, pour sa part, conclu en stipulant que l'entreprise pouvait rendre disponibles ces tours de désinfection UVGI aux autorités de la santé publique qui, grâce à leur système d'exploitation automatisé et commandé par logiciel, pouvaient être mises à contribution en un tournemain, dans n'importe quel C.H.S.L.D. ou centre hospitalier désigné.

