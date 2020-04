Riposte au COVID-19 : le télétravail et la collaboration face aux aléas du marché





Centric Software® lance les progiciels Quick-Start Collaboration en renfort de la collaboration dans les secteurs de la mode, de la distribution et de la fabrication

CAMPBELL, Californie, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Pour répondre aux difficultés liées à l'épidémie de COVID-19 et aux différentes sollicitations du secteur, Centric® Software, leader de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce le lancement d'une nouvelle série de progiciels Quick-Start Collaboration (déployés en quelques jours) conçus pour favoriser le télétravail au sein des marques, distributeurs et fabricants. Centric Software® offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

En conjuguant innovations technologiques axées sur le marché et bonnes pratiques du secteur, les marques, les distributeurs et les fabricants collaborent étroitement et assurent la continuité de leurs processus critiques, notamment l'examen d'échantillons, les revues de design, les sessions d'achat et de lancement, etc., le tout à distance. L'adoption de technologies et de bonnes pratiques permet également de pérenniser l'entreprise, tout en réduisant les délais de mise sur le marché et en rationalisant les coûts.

Trois progiciels Quick-Start Collaboration adossés à Centric 8 PLMtm sont aujourd'hui disponibles. Le déploiement de chacun d'entre eux ne nécessite que quelques jours, et non plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

« Nos clients cherchent des outils pour assurer la continuité de leur activité, tout en respectant les mesures sanitaires de distanciation sociale, de télétravail et de déplacements », explique Ron Watson, vice-président du développement produit de Centric Software. « Pour répondre à cette demande, nous avons créé des progiciels de télétravail conçus pour l'examen d'échantillons, la collaboration avec les fournisseurs et les sessions d'achat. Quelques jours suffisent aux entreprises pour les mettre en service en vue d'accroître leur capacité d'adaptation et d'anticipation, de se doter d'une solution de surveillance critique et d'ajuster rapidement leurs stratégies. »

Chaque progiciel convient à une étape spécifique de la transformation digitale, selon la maturité de chaque entreprise dans ce domaine :

Pour les entreprises novices ou peu habituées au télétravail et à la collaboration virtuelle, le progiciel Sample and Quote dématérialise les documents physiques et en 3D, les examens d'échantillons et la gestion des devis. Ces entreprises découvrent l'univers de la collaboration à distance à l'appui d'innovations telles que les technologies hébergées dans le cloud, les applications mobiles ou les solutions 3D de pointe, ainsi que les bonnes pratiques sectorielles : conseils sur l'organisation de revues de produits et d'équipements en ligne, la prise de photos, etc.

Pour les entreprises déjà équipées d'un système PLM mais n'utilisant pas encore la totalité des fonctionnalités de collaboration à distance avec leurs fournisseurs, un deuxième progiciel, Vendor Collaboration, propose des innovations sectorielles destinées à favoriser le pilotage de partenariats créatifs, l'examen d'échantillons, la gestion des appels d'offres, l'évaluation et la constitution des assortiments.

Les entreprises, déjà équipées ou non d'une solution PLM, devant assurer la continuité de leurs ventes ont la possibilité de déployer rapidement les écrans digitaux de Centric via la plateforme d'innovation visuelle de Centric (CVIP), au moyen de configurations prêtes à l'emploi. Avec le progiciel Buying Session, développez des assortiments à l'échelle mondiale, locale et au niveau de chaque magasin, obtenez des feedbacks régionaux, finalisez les commandes de quantités précises de produits, etc., au sein d'une interface en ligne totalement graphique, où que les équipes se situent.

« La plupart de nos collaborateurs télétravaillent toujours », explique Fanny Fan, du service merchandising de la marque de mode chinoise MAXRIENY. « Centric PLM apporte une forte contribution au fonctionnement normal de notre entreprise et notre activité de développement produit n'a jamais cessé. Les collaborateurs de l'ensemble des services saisissent, consultent et échangent des informations en ligne à tout instant à partir de ressources à jour pour assurer une collaboration efficace. Nos équipes de recherche et développement suivent l'évolution de tous les échantillons en temps réel. »

Zoe Wang, designer de la marque chinoise de vêtements pour femmes GLORIA se félicite : « Heureusement, notre service de conception utilise Centric PLM, ce qui nous permet de télétravailler. Contrairement à d'autres systèmes qui ne peuvent être exploités que dans les locaux de l'entreprise, nous pouvons facilement nous connecter à Centric PLM pour vérifier et mettre à jour la progression du développement à tout instant et depuis tout site. Les bibliothèques de coloris et de matières nous permettent de visualiser les caractéristiques de chaque couleur, tissu et accessoire en nous passant des objets physiques. Avec l'outil PLM contenant des visuels et des données détaillées et à jour, nous pouvons concevoir, assortir et combiner les produits sans utiliser d'échantillons physiques. »

Les progiciels Quick-Start Collaboration de Centric sont disponibles dès à présent auprès de Centric Software. Les équipes Centric se tiennent prêtes à aider les clients et les futurs clients à résoudre les difficultés actuelles liées aux aléas du marché.

« Les facteurs externes augmentent l'imprévisibilité du marché », déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Nos nouveaux progiciels ont été développés en réponse aux sollicitations de nos clients qui doivent aujourd'hui faire preuve d'une grande réactivité face aux difficultés. Nos équipes vont permettre aux clients de procéder à une mise en service rapide via une plateforme digitale simple d'utilisation, qui fait office de référentiel de données unique, directement exploitable, et spécialement conçue pour faciliter les réunions à distance et la collaboration en ligne. Nous sommes prêts à aider nos clients à relever de nouveaux défis dans les semaines, les mois et les années à venir. »

