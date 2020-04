Axon s'engage dans la lutte contre le COVID-19 en offrant l'accès à sa plateforme de collecte de preuves numériques aux agences de sécurité publique à travers le monde





Les policiers et autres intervenants d'urgence peuvent à présent utiliser Axon Citizen pour collecter, gérer et partager des preuves numériques, recueillies auprès de la population, tout en maintenant la distanciation sociale

Maintenant disponible pour toutes les forces de police de France

PARIS, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Axon (Nasdaq: AAXN) a annoncé aujourd'hui mettre à disposition, dans une démarche de santé publique, toutes les fonctionnalités d' Axon Citizen à titre gracieux pour l'année 2020. Cette mesure s'applique à l'ensemble des agences de sécurité publique n'utilisant pas déjà la plateforme de preuves numériques à travers le monde. Via cet outil, les agents peuvent collecter des preuves numériques auprès de la population en envoyant un lien personnalisé via SMS ou e-mail depuis Axon Evidence, la plateforme de gestion des preuves numériques d'Axon, ou l'application mobile Axon Capture. Cela élimine donc le besoin d'interactions en personne et permet d'aider à minimiser les risques d'exposition des agents au COVID-19. Les agences peuvent en savoir plus sur https://fr.axon.com/unirnosforces/

Que les agents aient reçus l'ordre de rester chez eux ou de répondre aux appels de la population, Axon est heureux d'offrir une solution qui leur permet de continuer à faire leur travail tout en respectant les distances sociales. Fournir un accès généralisé à Axon Citizen pourra également permettre à davantage d'agences de tester les bénéfices d'une collecte, d'une gestion et d'un partage sécurisés des preuves numériques sur une seule plateforme. Le service ne sera pas affecté pour les clients déjà utilisateurs d'Axon Citizen ; ils continueront de recevoir des mises à jour logicielles mensuelles et à accéder à la plateforme complète Axon Evidence, bénéficiant ainsi, en continu, d'améliorations et d'ajouts de nouvelles fonctionnalités.

« Notre mission a toujours été de protéger la vie. En permettant la collecte de preuves numériques, nous pouvons immédiatement aider les premiers intervenants et les responsables de la sécurité publique à réduire leur exposition au COVID-19 », explique Rick Smith, PDG et fondateur d'Axon. « Nous offrons pour cela aux agences du monde entier un accès libre à Axon Citizen pendant cette crise afin que les agents puissent éviter de collecter des fichiers numériques en personne.»

Aujourd'hui, les agents peuvent être amenés à interagir avec des membres du public pour collecter des preuves numériques comme des photos, des vidéos ou d'autres données. Mais pendant la période actuelle de distanciation sociale, ces interactions pour la collecte de preuves non urgentes peuvent mettre les agents et les citoyens en danger. Axon Citizen simplifie radicalement la collecte de preuves et permet aux agents de collecter et de gérer ces dernières à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur. L'interface intuitive permet de soumettre des preuves critiques en toute sécurité, et en trois clics, au sein d'Axon Evidence, où les fonctionnalités du logiciel peuvent être utilisées pour créer facilement une chaîne de possession et évaluer, cataloguer et rechercher des séquences.

Avant la mise en place de ce programme spécial, Axon Citizen était seulement disponible aux détenteurs d'une licence Evidence.com Pro ou en tant qu'achat séparé.

Pour écouter le PDG et fondateur d'Axon, Rick Smith, donner plus de détails sur cette annonce, cliquez ici (présentation en anglais, ne pas utiliser les liens dans cette vidéo mais celui communiqué dans le document ci-joint : https://fr.axon.com/unirnosforces/ ).

NOTE IMPORTANTE :

Ce programme est une mesure d'urgence destinée à aider les agences de sécurité publique à déployer la plateforme mobile de partage de preuves Axon pour aider à respecter les mesures de distanciation sociale qui sont d'une importance cruciale, à la fois pour ralentir la propagation de la pandémie et pour minimiser l'exposition potentielle des agents en service. Ce programme n'implique aucune remise, rétroactive ou prospective, sur les contrats de service existants.

A propos d'Axon

Partenaire historique de la police en France et dans le monde, Axon a pour mission de proposer des produits qui contribuent à faciliter le travail des forces de l'ordre et à rendre l'espace public plus sûr, et la justice plus transparente. Les solutions Axon mettent à disposition des forces de l'ordre et des agents de sécurité des outils qui leur permettent d'avoir une réponse graduée en cas d'interpellation difficile et d'éviter tout usage excessif de la force. Axon contribue également à la modernisation du maintien de l'ordre à travers un réseau sécurisé de gestion des preuves numériques pour la police et les parties prenantes de la sécurité publique. Axon et Evidence.com sont des marques déposées d'Axon Enterprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fr.axon.com/

