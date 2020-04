La photodiode au meilleur rapport signal sur bruit, maintenant en matrice sans crosstalk





LAUSANNE, Suisse, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- ActLight, la société technologique suisse connue pour ses photodiodes au meilleur rapport signal sur bruit, a réalisé une autre percée technologique: sa nouvelle matrice de capteurs offre le même avantage de rapport signal sur bruit en l'absence de crosstalk.

ActLight a annoncé aujourd'hui que la matrice de capteurs DPD (Dynamic PhotoDiode) a été fabriquée et qu'elle a passé avec succès la première série de tests.

"Le développement d'un capteur d'images 3D très performant basé sur notre technologie DPD brevetée est un grand défi pour nous chez ActLight" a déclaré Serguei Okhonin, co-fondateur et PDG d'ActLight. "Voir les performances des premiers prototypes, en particulier l'absence de crosstalk entre les pixels, les premières images produites par la matrice, et considérer également que les prototypes ont été construits avec la technologie standard des capteurs d'image CMOS nous donne la plus grande motivation pour continuer à investir dans ce projet afin de construire le capteur d'image 3D haute performance qui dépasse les attentes du marché en termes de précision et d'efficacité".

À propos d'ActLight: ActLight SA, la société fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur la photonique CMOS et octroie des licences sur les droits de propriété intellectuelle à des clients de ce domaine.

La technologie photonique brevetée basée sur CMOS permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que les range meters TOF (Time-of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D, etc. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), en se concentrant sur les appareils mobiles et portables, les soins de santé/les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.

