Le MegaRing, employé dans la surveillance des patients atteints de pneumonie à Wuhan, remporte le prix Red Dot Award

HANGZHOU, Chine, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le prix allemand Red Dot Design Award 2020 a récemment révélé que le MegaRing, une bague à porter au doigt largement utilisée dans la lutte contre le COVID-19 pour surveiller les paramètres physiologiques tels que la saturation en oxygène du sang et le rythme cardiaque et développée par la société Hangzhou Megasens Technology Co., Ltd, s'est distingué parmi 6 300 produits provenant de soixante pays différents et a reçu le prix Red Dot : Best of the Best.

Le comité a déclaré : « Le prix Red Dot 2020 du meilleur design est la plus haute récompense de l'événement, réservée au meilleur produit. Le MegaRing a toutes les qualités nécessaires. » Selon le comité, seul un pour cent des candidats au prix est admissible.

Avec un design novateur combiné à des fonctions utiles et à un aspect attrayant, le MegaRing a non seulement été accepté par l'industrie, mais a également été encensé dans le cadre de son application pour traiter les patients atteints de COVID-19 à Wuhan, en Chine.

Le MegaRing emploie des techniques de détection médicale intelligentes et créatives et est capable de mesurer avec précision la saturation en oxygène, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil et le nombre de pas quotidiens en s'enfilant simplement sur un doigt. Outre son utilisation dans le traitement des maladies respiratoires, les difficultés liées aux ronflements et l'hypoxémie, le port de la bague permet également de surveiller de manière continue des indicateurs physiologiques pertinents pour des problèmes de santé quotidiens. La bague peut être utilisée par un assez grand nombre de personnes, y compris les patients atteints de pneumonie, de BPCO ou de complications liées aux ronflements, les femmes enceintes et alitées, et les personnes pratiquant la course à pied et la musculation.

La bague ne pèse que dix grammes et fait trois millimètres d'épaisseur. Sa conception évolutive lui permet de s'adapter aux doigts de toutes tailles et lui confère une longue durée de vie. Sa plateforme de big data et l'application qui l'accompagnent permettent un contrôle à distance en temps réel et en continu, et offrent une analyse des données et des conseils de santé professionnels.

Bénéficiant de l'approbation de la FDA et de la CFDA, la bague a été utilisée dans des applications cliniques dans de nombreux hôpitaux chinois de premier ordre. Depuis le mois de février, ce produit a été mis à disposition dans plusieurs hôpitaux traitant les cas de COVID-19 à Wuhan, notamment le 3e hôpital de Wuhan et l'hôpital de campagne de Wuchang. Grâce à la plateforme de big data correspondante, le produit a été largement utilisé pour la surveillance à distance et en temps réel des patients atteints de pneumonie modérée et des patients suspectés mis en quarantaine, ainsi que pour la surveillance des patients guéris à domicile, permettant ainsi de réduire la fréquence des contacts et le risque d'infection pour les médecins.

