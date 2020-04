FLIR lance une solution à Capteurs thermiques intelligents pour le contrôle industriel et la vérification des températures cutanées élevées





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui la sortie de ses solutions de caméras fixes à Capteurs thermiques intelligents et à Diffusion d'images thermiques, FLIR A400/A700, pour les équipements de contrôle, les chaînes de production, les infrastructures essentielles et la vérification des températures cutanées élevées. Ces systèmes de caméras intelligentes extrêmement configurables offrent un contrôle des températures exact et sans contact, pour des applications dans un vaste éventail de disciplines : contrôle des processus de fabrication, développement de produits, contrôle des émissions, gestion des déchets, maintenance des installations, et améliorations de l'environnement, de la santé et de la sécurité (Environmental, Health, and Safety, EHS). La solution à Capteurs thermiques intelligents, FLIR A400/A700, sera destinée en priorité aux intervenants dans la crise du COVID-19. Pour toutes les applications, la série propose une diffusion à images multiples, une informatique de pointe, et une connectivité Wifi afin d'accélérer le flux des données et permettre une prise de décisions plus rapide, améliorant ainsi la productivité et la sécurité dans le contexte professionnel.

FLIR a conçu les caméras A400/A700 avec deux configurations pour mieux répondre aux besoins spécifiques des applications. La configuration à Capteurs thermiques intelligents, recommandée pour mesurer les températures cutanées élevées, intègre des outils de mesures et des alertes avancées, avec une informatique de pointe destinée à accélérer la prise de décisions vitales. La configuration à Diffusion d'images offre des capacités de diffusion thermique multiple, afin d'optimiser le contrôle des processus, d'améliorer l'assurance qualité, ou d'identifier les défaillances potentielles susceptibles d'interrompre une chaîne de production.

Les utilisateurs conçoivent leur système en choisissant l'une des configurations à Capteurs intelligents ou à Diffusion d'images, en sélectionnant le boîtier de caméra A400 ou A700 selon les résolutions dont ils ont besoin, puis en ajoutant des lentilles et toute une gamme de fonctionnalités facultatives correspondant à leur application.

« Depuis plus de 40 ans, l'imagerie thermique FLIR fournit des technologies aux professionnels pour améliorer non seulement leurs capacités, mais également leur sécurité au travail », a déclaré Jim Cannon, président et chef de la direction, chez FLIR. « Tandis que le monde collabore pour faire face à la pandémie internationale de COVID-19, et, étant donné la nécessité de cette technologie, FLIR effectuera en priorité les premières livraisons de cette nouvelle caméra de série A, aux professionnels qui l'utiliseront pour contrôler les températures cutanées élevées en complément d'autres outils de vérification des températures corporelles élevées, afin de les aider à combattre la propagation du virus. »

Par ailleurs, FLIR procède actuellement aux essais bêta d'une solution logicielle de contrôle automatisé des températures cutanées élevées, entièrement intégrée à ses caméras thermiques certifiées par la Food and Drug Administration des États-Unis. La solution est conçue pour accroître rapidement la précision, la convivialité, et la rapidité des procédures de vérification existantes. FLIR communiquera une annonce sur sa solution, au deuxième trimestre 2020.

Les caméras à Capteurs thermiques intelligents et à Diffusion d'images thermiques, FLIR A400/A700, sont disponibles à l'achat dès aujourd'hui dans le monde entier, auprès des distributeurs partenaires de FLIR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com/A400-A700-Series.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour des applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com et suivez-nous sur @flir.

