Stone Estate.Swiss Management AG nomme Alastair Manning au poste de Directeur general adjoint et Responsable de la gestion d'actifs





Stone Estate.Swiss Management AG (Stone Estate), une société suisse d'investissement immobilier faisant partie de Reech Corporations Group, a nommé Alastair Manning au poste de Directeur Général Adjoint et Responsable de la gestion d'actifs avec effet immédiat.

Fort de plus de 15 ans d'expérience dans la gestion, l'acquisition et la cession d'actifs immobiliers, Alastair Manning apportera son expertise et ses connaissances supplémentaires aux efforts de Stone Estate, qui continue à renforcer sa position d'investisseur de premier plan dans l'immobilier commercial suisse. Il se concentrera principalement sur la gestion du portefeuille existant de Stone Estate ainsi que sur la prospection de nouvelles opportunités d'investissement.

"Alastair a démontré sa capacité à superviser une croissance substantielle des entreprises dans lesquelles il a travaille precedement et a joué un rôle important dans le développement de societes d'investissement immobilier sur toute une série de marchés européens. Son expérience de la gestion d'actifs et des acquisitions sur le marché suisse est un gage de confiance dans la capacité d'Alastair à porter la croissance de Stone Estate à un niveau supérieur", a déclaré Fabian Godbersen, Directeur General et Directeur des Investissements de Stone Estate.

Precedement a Pears Global Real Estate Investors a Londres, Alastair était Responsable de la gestion d'actifs, supervisant un portefeuille paneuropéen d'actifs commerciaux et résidentiels. Chez Pears, il a travaillé sur de nombreux marchés en Europe, supervisant des portefeuilles et concluant des transactions en Allemagne, au Danemark, en Pologne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie.

Auparavant, Alastair était associé dans une société de gestion d'actifs immobiliers basée à Zurich, où il était responsable de la gestion des portefeuilles commerciaux suisses d'investisseurs immobiliers privés et cotés en bourse. Il a également occupé des fonctions dans diverses entreprises de conseil et d'investissement immobilier, notamment King Sturge au Royaume-Uni et en Italie, et Cushman & Wakefield en Italie.

Alastair Manning a déclaré : "Stone Estate est une entreprise unique, dotée d'une équipe de direction très expérimentée, de perspectives de marché tant locales qu'internationales et, surtout, d'ambitions de croissance importantes. Je suis heureux de rejoindre l'entreprise et de l'aider à devenir un acteur majeur du marché immobilier suisse. L'entreprise est en plein essor et je suis ravi d'apporter mon expérience et mon expertise pour faire avancer Stone Estate vers la prochaine étape passionnante de son développement."

"Alastair possède précisément l'expérience que nous recherchons dans le cadre de notre croissance pour devenir un acteur majeur du marché immobilier suisse", a ajouté Christophe Reech, Président de Reech Corporations Group, maison mere de Stone Estate. "Son expérience de travail sur de nombreux marchés européens, sans parler de son expérience significative sur le marché suisse, sera inestimable alors que nous entrons dans la prochaine étape de croissance de notre entreprise".

###

À propos de Stone Estate

Créée en 2017, Stone Estate.Swiss Management AG est une société privée suisse d'investissement immobilier qui se concentre principalement sur les placements à valeur ajoutée et les situations opportunistes dans tous les types de biens immobiliers commerciaux et dans toutes les zones urbaines de Suisse. Stone Estate gère un portefeuille diversifié d'actifs existants et entend devenir l'un des principaux acteurs à valeur ajoutée de l'immobilier suisse.

www.stone-estate.swiss

À propos de Reech Corporations Group

Reech Corporations Group est un Groupe d'investissement focalisee sur la creation de valeur a long terme dans les domaines de l'immobilier, de la technologie et de la finance. Elle crée des entreprises qui élaborent des solutions radicalement nouvelles dans ces secteurs, créant ainsi des bouleversements dans les marchés et les industries. Ses sociétés de portefeuille sont toutes entièrement axées sur l'intersection de l'immobilier, de la technologie et de la finance.

Basé à Londres, le Reech Corporations Group emploie plus de 45 personnes, et a rassemblé les meilleurs talents pour aider ces secteurs à réaliser leur véritable potentiel et à se maintenir à l'avant-garde des prochaines evolutions voire revolutions.

https://www.reechcorp.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 03:05 et diffusé par :