TOFANE GLOBAL ANNONCE L'ACQUISITION de NOS INTERNATIONAL CARRIER SERVICES





Tofane Global (TOFANE), leader mondial de solutions de communications pour les opérateurs et les acteurs du numérique à l'international, annonce l'acquisition de NOS International Carrier Services, filiale de NOS, un des groupes leader du secteur des communications et du divertissement au Portugal. Avec cette transaction, TOFANE poursuit sa stratégie de consolidation du secteur via des fusions & acquisitions. Elle l'avait initiée en septembre 2018 avec le rachat des activités de voix internationales d'Altice Europe N.V., en France, au Portugal et en République Dominicaine et avec l'acquisition de la société iBASIS, filiale de Royal KPN N.V. en février 2019.

En 2019, NOS International Carrier Services a enregistré un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros. L'entreprise sera intégrée sous la bannière iBASIS, ce qui renforcera sa taille, sa couverture internationale et ses capacités d'innovation. Elle deviendra le partenaire privilégié de NOS pour tous les services internationaux voix, SMS et données mobiles.

Cette acquisition renforce son poids sur l'ensemble des marchés lusophones à savoir le Portugal, le Brésil, l'Angola, le Cap Vert, la Guinée Bissau, le Mozambique, le Timor oriental, Macao et São Tomé-et-Príncipe. Elle y servira les 80 clients de NOS, ajoutant plus de 2 milliards de minutes par an à son trafic voix international. La transaction confirme aussi le fort développement de TOFANE dans les services mobiles, grâce à l'acquisition des services internationaux SMS de NOS.

« En douze mois, nous avons finalisé l'acquisition et l'intégration de deux leaders du marché, les services internationaux voix d'Altice Europe N.V., et iBASIS, pour atteindre aujourd'hui le top 3 des opérateurs mondiaux, et premier opérateur indépendant sur ce marché. Le rachat de NOS ICS confirme l'attractivité de notre modèle et notre savoir-faire dans l'intégration de structures internationales permettant aux opérateurs de se concentrer sur leurs activités stratégiques », commente Alexandre Pébereau, PDG et fondateur du groupe TOFANE. Après le closing, nos services mobiles en forte croissance représenteront un tiers de notre activité totale. ».

« Pour NOS, cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de croissance. Nous cherchions la meilleure façon de développer notre coeur de métier tout en améliorant nos services à l'international. TOFANE nous a fourni la solution optimale pour nos opérations voix et mobiles à l'international, en termes d'efficacité comme de rentabilité. Nous avons désormais accès à un réseau mondial de premier plan, et nous avons pu dans le même temps procéder à des économies d'échelle. Cette transaction nous assure enfin une collaboration sur le long terme avec iBASIS, en matière de développement de nouveaux services et d'innovations, à commencer par les solutions SMS » a ajouté Manuel Ramalho Eanes, membre du Conseil Exécutif de NOS

Les solutions d'externalisation proposées par TOFANE permettent aux opérateurs et aux acteurs du numérique du monde entier de mieux gérer les services et le trafic international de la voix. Elles assurent des tarifs compétitifs et un accès à un réseau de premier rang, tout en minimisant les coûts et les risques en termes de qualité. Enfin, ces solutions accélèrent la mise sur le marché de nouveaux services internationaux.

La transaction est soumise à l'approbation des organes de régulation.

Tofane Global a été fondé en 2017 par Alexandre Pébereau, ancien DG d'Orange International Carriers et fondateur du conseil de l'ITW. Il a le soutien de partenaires financiers solides dont Ciclad et Trocadero Capital Partners, et de la Société Générale comme banque principale.

À PROPOS DE TOFANE GLOBAL

Tofane Global (TOFANE) est leader mondial de solutions de communications internationales pour les opérateurs et les acteurs du numérique grâce à un modèle innovant, qui permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs de performance et de transformation. Après l'acquisition d'Altice Europe N.V. et de iBASIS (ex KPN), TOFANE a atteint 1 milliard de dollars US en revenus et est désormais au service d'un millier de clients à travers 18 pays.

TOFANE opère sur le marché des télécommunications internationales, voix, data et services mobiles, un marché évalué à plus de 40 milliards de dollars US. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tofaneglobal.com

À PROPOS DE NOS

NOS est un des groupes leader du secteur des communications et du divertissement au Portugal. Il propose des solutions de téléphonie fixe et mobile de dernière génération mais aussi des solutions télévision, Internet, voix et data, et ce pour tous les types de marchés. Il est également un des leaders sur les services de Pay TV, les services en haut débit et la distribution cinéma.

NOS s'est positionné sur le segment Corporate et Mass Business comme une alternative pérenne, en offrant à toutes les entreprises un large éventail de produits et services TIC et Cloud sur-mesure.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 02:20 et diffusé par :