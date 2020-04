Un nouveau fonds de dotation centré sur le patient créé par France Biotech : « HealthTech For Care »





Un nouveau fonds de dotation centré sur le patient, HealthTech For Care, a été créé par France Biotech afin d'accélérer l'accès des patients aux nouvelles solutions médicales et contribuer à construire un écosystème santé robuste en France et en Europe allant de la recherche académique, à l'entrepreneuriat en passant par la production et la commercialisation de solutions médicales innovantes. La démarche de HealthTech For Care passe par le décloisonnement des univers impliqués dans l'innovation médicale, c'est-à-dire les départements de recherche, les sociétés développant de nouvelles technologies, les sociétés pharmaceutiques, et les financeurs publics et privés. Pour cela, le fonds souhaite accroître les échanges entre ces acteurs en vue d'une mise sur le marché plus rapide des solutions thérapeutiques en développement au bénéfice de tous les patients.

HealthTech For Care vise trois objectifs principaux :

Contribuer à une meilleure coordination et compréhension des pratiques des professionnels de santé dans l'intérêt des patients et de la recherche médicale ;

Favoriser les échanges et la diffusion d'informations sur des thérapies, traitements et approches thérapeutiques innovantes à travers des conférences axées sur l'intérêt des patients et à travers des événements faisant intervenir des associations de patients ;

Mettre à disposition de tous les patients des soins plus efficaces et dans des délais les plus cours possibles.

Fondé par France Biotech, Maryvonne Hiance, VP et cofondatrice d'OSE Immunotherapeutics, ainsi que par plusieurs acteurs clés du secteur, HealthTech For Care favorisera l'accès de tous les patients aux solutions médicales innovantes par le biais d'initiatives et d'événements à dimension européenne. Ces événements réuniront l'ensemble des acteurs intervenants sur la chaîne de valeur de l'innovation médicale tels que les chercheurs, les entrepreneurs, les fabricants et les distributeurs de nouvelles technologies médicales et nouveaux médicaments.

Le premier événement du HealthTech For Care sera les HealthTech Innovation Days (HTID®) qui se tiendront à Paris les 5 et 6 octobre 2020. Cet événement, qui a été lancé en 2019 par France Biotech, réunit les entreprises leaders de la HealthTech, les groupes pharmaceutiques internationaux, les financeurs publics et privés et les associations de patients afin de faire avancer et accélérer le développement de solutions médicales innovantes. Le HTID® s'attache à soutenir le développement en Europe des entreprises dédiées à l'innovation médicale à travers des tables-rondes portant sur les tendances émergentes dans les sciences de la vie, des opportunités de networking et des rendez-vous professionnels entre les entrepreneurs, les groupes pharmaceutiques internationaux, les investisseurs, les KOLs et l'ensemble des experts du secteur. Pour plus d'information, visitez le site dédié à l'événement : http://www.htid-paris.com/

« Plus que jamais aujourd'hui, nous avons conscience que l'accès de tous les patients à l'innovation médicale est un enjeu sociétal et économique de première importance. C'est pour cela que nous avons créé HealthTech For Care, avec une approche qui place l'intérêt des patients au coeur des préoccupations. Notre conviction est que la qualité des interactions entre les différents acteurs est déterminante pour accélérer le passage de la recherche à la mise sur le marché et permettre un accès plus rapide de tous les patients aux nouvelles solutions médicales. Le fonds de dotation s'attachera à faire avancer les objectifs du HTID® en finançant un événement qui contribue directement au développement durable du système de santé et à l'accès de tous les patients aux technologies médicales de pointe » indique Maryvonne Hiance, Présidente du HealthTech For Care.

« France Biotech a conçu l'instrument HealthTech For Care pour booster ses capacités à fédérer, structurer et encourager les coopérations entre les différentes parties prenantes de la filière HealthTech en France et en Europe. Les différentes actions réalisées à l'aide de ce fonds de dotation visent in fine à ce que les solutions innovantes que nous développons bénéficient le plus rapidement possible aux patients » poursuit Franck Mouthon, Président de France Biotech.

A propos de HealthTech For Care

Le fonds de dotation HealthTech For Care est conçu pour soutenir et promouvoir l'accès aux soins pour tous et, plus particulièrement, aux nouvelles technologies médicales et aux nouveaux médicaments. Les missions du fonds de dotation s'organisent autour de trois grands axes : soutenir le développement de l'ensemble de l'écosystème santé, accélérer le développement des thérapies et médicaments innovants, favoriser un meilleur accès des patients au système de santé en France et en Europe. La gouvernance de HealthTech For Care réunit Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, David Caumartin, Pierre Courteille, Eric Falcand, Marc Le Bozec, Cédric Moreau, Franck Mouthon, Christian Pierret et Christian Policard.

A propos de HTID®

L'objectif de cet événement est de favoriser les collaborations entre les différents acteurs du secteur de la santé et des sciences de la vie en Europe. Les HealthTech Innovation Days réunissent l'ensemble des acteurs européens de la communauté médicale en vue d'échanger sur les nouvelles tendances en matière de recherche et développement. Le HTID® organise également une série de conférences et de tables-rondes, des moments de networking et des rendez-vous professionnels entre les entreprises de la HealthTech européenne, les groupes pharmaceutiques, les investisseurs spécialisés dans les sciences de la vie, les experts médicaux, les KOLs et les acteurs institutionnels. Au-delà du renforcement de leur réseau professionnel, les participants ont accès à des tables-rondes sur les sujets économiques et politiques qui impactent le développement des technologies médicales. Les HealthTech Innovation Days s'adresse aux sociétés cotées dont la capitalisation atteint au moins 20 millions d'euros ou les entreprises de biotechnologie non cotées dont les médicaments en développement ont au moins déjà démarré une étude clinique de Phase I. Les sociétés de MedTech doivent avoir obtenu un marquage CE en Europe ou une autorisation de la FDA aux Etats Unis. Le programme des conférences sera annoncé dans les semaines à venir. Le HTID® 2020 aura lieu le 5 et 6 Octobre 2020 : http://www.htid-paris.com/

A propos de France Biotech

Créée en 1997, France Biotech est une association indépendante qui regroupe les entrepreneurs des HealthTech et leurs partenaires experts. Elle contribue activement à relever les nombreux défis de l'industrie des HealthTech (c'est-à-dire le financement des entreprises, les taxes liées à l'innovation, les questions réglementaires et d'accès au marché) et propose une concurrence et des solutions concrètes par le biais de ses commissions et groupes de travail. L'objectif est d'aider les start-ups et les PME à devenir des leaders internationaux capables de se développer rapidement et d'apporter des solutions innovantes aux patients. http://www.france-biotech.fr

