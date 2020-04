Huawei dévoile des serveurs avec des processeurs Intel Cascade Lake Refresh





SHENZHEN, Chine, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Intel a lancé le processeur Cascade Lake Refresh, un nouveau membre de la famille des processeurs Cascade Lake, qui offre une performance supérieure de 36 % à ses versions précédentes.

Pour souligner un partenariat avec Intel, Huawei a adapté ses serveurs de la série FusionServer Pro au processeur Cascade Lake Refresh en février. Huawei a d'ores et déjà terminé les tests d'adaptation et lancé une large gamme de produits grand public, notamment les serveurs rack 1288H V5, 2288H V5, 2298 V5 et 5288 V5, le serveur haute densité X6000 V5 et le serveur lame E9000.

Les FusionServer Pro 1288H V5 et 2288H V5 sont des serveurs rack universels typiques de Huawei. Ils se caractérisent tous deux par des performances robustes, une configuration flexible, des économies d'énergie intelligentes et une gestion intelligente. Le FusionServer Pro 2288H V5 est un serveur rack 2U à 2 sockets applicable à de multiples scénarios, notamment la virtualisation en cloud, les bases de données et les big data. Il est configurable avec 24 emplacements DIMM DDR4 et 10 emplacements d'extension PCIe, et prend en charge 28 SSD NVMe, 20 disques de 3,5 pouces ou 31 disques de 2,5 pouces pour le stockage local. En outre, il intègre des technologies propriétaires, telles que la technologie de gestion dynamique de l'énergie (DEMT) et le diagnostic et la gestion des défauts (FDM) afin de réduire les frais d'exploitation (OPEX) et d'augmenter le retour sur investissement (ROI).

FusionServer Pro 2298 V5 est un serveur rack de stockage 2U à 2 sockets qui adopte une architecture de stockage hybride pour le stockage de données à plusieurs niveaux. Il prend en charge 24 disques de 3,5 pouces et 4 SSD NVMe, répondant à des exigences telles que le déploiement à plusieurs niveaux des données critiques, sensibles et l'archivage de données historiques. Grâce à sa conception efficace, le 2298 V5 fournit des performances informatiques élevées en offrant des possibilités d'extension et une solution de stockage large à plus faible coût.

En tant que partenaire stratégique mondial d'Intel, Huawei a adhéré à une approche centrée sur le client et s'est engagé sans relâche dans la transformation numérique des entreprises pour la réussite des clients. Un centre de données plus intelligent est la clé de la réalisation de cet engagement. Huawei collabore avec Intel pour fournir des produits et des solutions de haute performance, à faible consommation d'énergie, sûre et fiable.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés, les réseaux de télécommunications, les technologies de l'information, les appareils intelligents et les services en cloud, nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour bâtir un monde intelligent et entièrement connecté.

Notre portefeuille complet est composé de produits, solutions et services aussi compétitifs que sûrs. Grâce à une collaboration ouverte avec un écosystème de partenaires, nous créons une valeur durable pour nos clients, travaillons à l'émancipation des individus, à l'enrichissement de la vie au foyer et inspirons l'innovation au sein des entreprises de toutes formes et tailles.

Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous employons plus de 194 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Huawei en ligne à l'adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1137506/Huawei_Intel_processor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1137504/Huawei_2288H_V5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1137505/Huawei_2298_V5.jpg

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 00:54 et diffusé par :