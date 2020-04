Une start-up d'intelligence artificielle lance un service mondial de marques d'automatisation





ZeBrand annonce le lancement de sa plateforme Web, zebranding.com, conçue pour automatiser la création de l'identité de marque pour les start-ups et les petites entreprises du monde entier grâce à leur algorithme exclusif basé sur l'intelligence artificielle.

L'entreprise résout un souci majeur pour les entreprises en proposant une nouvelle façon aux start-ups de créer des kits d'outils de stratégie de marque complets, des packages d'accueil et des visuels commerciaux, en un temps record, et soutient les entrepreneurs et les fondateurs de start-ups qui ont un budget limité pour engager une agence de stratégie de marque qui pourrait facilement coûter entre 5 000 et 200 000 dollars.

« La plupart des entreprises ont pris conscience de l'importance d'une bonne image de marque, cependant, elles sont nombreuses à ne pas disposer des ressources nécessaires pour élaborer une identité de marque complète, qui se reflètera ensuite dans leur croissance », explique Ryo Kikuchi, directeur général de ZeBrand. « Nous aimerions pouvoir faciliter le développement et l'identité de l'ensemble de la marque et les rendre disponibles pour tout le monde, quels que soient les antécédents ou le budget des entreprises ».

ZeBrand fournit actuellement ses services de stratégie de marque exclusifs à plus de 40 000 start-ups et entreprises établies et disposant de budgets allant de 0 à 750 dollars par an. La plateforme offre les avantages d'un algorithme sophistiqué construit sur le dos de près de 40 000 autres identités de marque qui ont été développées, collectées et moulinées avec l'intelligence artificielle de ZeBrand.

Caractéristiques et avantages de ZeBrand :

Un quiz complet vous permet d'identifier et de clarifier les atouts et les valeurs fondamentales de votre marque

Kit de marque complet, création en 10 minutes

Imagerie immédiate pour refléter la personnalité de votre marque

Modèles Web immédiats

Fonctionnalités à venir :

Créez vos propres maquettes de produits ou marchandises

Formation à la demande sur une image de marque efficace pour les non-concepteurs

La plateforme ZeBrand est actuellement disponible pour les entreprises cherchant à développer l'identité de leur marque sur le site zebranding.com.

About ZeBrand

Un logo ou un modèle de site Web ne suffit pas à lui seul à inciter les gens à acheter, investir ou s'inscrire. Ces actifs, à eux seuls, ne se réduisent pas à leur simple conception. Les kits ZeBrand vont beaucoup plus loin, en proposant aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour créer une marque et la faire évoluer de façon cohérente et impactante dans toutes les activités des entreprises ; en allant de la promotion de la culture, des valeurs et de l'imagerie d'une entreprise aux sites Web, aux produits, aux pitch decks et aux cartes de visite. ZeBrand offre aux entreprises et aux organisations une identité de marque et un message complets et authentiques, conçus pour se développer avec succès.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 00:05 et diffusé par :