L'AIEQ se réjouit de la nomination de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est heureuse de l'annonce de la nomination par le gouvernement du Québec de Mme Sophie Brochu à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

« La nomination de Mme Sophie Brochu à la tête de la plus importante société d'État, Hydro-Québec, est une excellente nouvelle pour le Québec et l'industrie électrique. Sa connaissance profonde du domaine énergétique, son expérience de gestionnaire exécutive, de même que son talent de leader et de communicatrice hors pair font de Mme Brochu, une femme inspirante, la candidate idéale pour assumer un tel rôle, dans un contexte de transformation rapide. Son arrivée à la tête d'Hydro-Québec, une organisation qui sera au coeur de la relance économique du Québec lorsque la nécessaire pause de l'économie sera terminée, est porteuse d'espoir et d'optimisme. Mme Brochu peut compter sur la collaboration de l'industrie électrique du Québec, partenaire de longue date d'Hydro-Québec », a mentionné M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

Dans le cadre de ses fonctions antérieures, Mme Brochu a su imprimer sa marque par son engagement dans le défi de la décarbonation de l'économie. Rappelons que sous sa direction, Énergir a résolument élargi son portefeuille énergétique en misant sur une stratégie de diversification, consacrant cette organisation comme un leader reconnu en matière de production d'électricité de sources renouvelables.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques au Québec et dans le monde. L'AIEQ fait la promotion d'une plus grande diversité au sein de l'industrie.

