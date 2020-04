GAC MOTOR lutte contre l'épidémie de COVID-19 par la prévention, la protection et l'assistance





GUANGZHOU, Chine, 1er avril 2020 /CNW/ - En réponse à l'épidémie de COVID-19, GAC MOTOR a pris différentes mesures préventives pour protéger ses employés et ses clients tout en collaborant avec ses partenaires de l'ensemble des régions afin de prendre part à l'effort mondial de lutte contre l'épidémie. Après avoir surmonté de nombreux défis, GAC MOTOR a repris ses activités, s'efforçant d'assurer l'intégrité de sa chaîne d'approvisionnement et de production. En dépit de l'épidémie, la croissance des ventes de la société à l'étranger atteint 114 % en glissement annuel pour le premier trimestre de 2020.

À la suite de l'apparition de la COVID-19, GAC MOTOR a mis en place différentes mesures pour protéger sa clientèle, son personnel et la population dans son ensemble. GAC Group, l'entreprise mère de GAC MOTOR, a lancé la production de masques faciaux dans ses usines; il n'a fallu que deux semaines pour commencer la fabrication. De plus, GAC Group a fait don de plus de 34,38 millions RMB sous forme de ressources financières, d'équipements de protection et de véhicules pour soutenir les efforts de prévention et de mise en quarantaine. GAC Group a aussi remis des fournitures médicales offertes par ses partenaires étrangers et provenant de ses distributeurs et de ses filiales établis à l'extérieur du pays pour appuyer les travailleurs de la santé, qui sont en première ligne.

GAC MOTOR a pu compter sur le soutien et l'assistance de ses distributeurs et partenaires du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique après l'épidémie qui a sévi en Chine. Des distributeurs étrangers ont donné des fournitures pour contrer l'épidémie et en ont facilité l'approvisionnement, dont des masques et des lunettes de protection.

Alors que l'épidémie gagne du terrain, GAC MOTOR est aussi intervenu pour assurer la sécurité de ses partenaires étrangers et des propriétaires de voitures de partout dans le monde. La société a conçu un guide portant sur les activités opérationnelles dans les conditions actuelles, a partagé son expérience avec ses partenaires étrangers et aidera ces derniers à lancer des plates-formes en ligne afin de présenter leurs véhicules aux consommateurs sans qu'il y ait contact direct. De plus, GAC MOTOR a fourni 550 000 masques faciaux à ses partenaires étrangers; ces derniers pourront les remettre à leurs employés et à leurs clients qui se rendent en magasin. La société remettra un lot de filtres à air N95 pour habitacle aux concessionnaires étrangers à des fins de remplacement, à la demande des clients dans le besoin.

À la lumière de l'épidémie, GAC MOTOR a également accéléré la mise en oeuvre de son projet G-HEALTH Cabin. La société intégrera des matériaux écologiques dans son architecture d'intérieur ainsi qu'un système assurant la qualité de l'air qui permet de filtrer plus de 97 % des matières particulaires de 2,5 micromètres et d'inhiber la reproduction de bactéries potentiellement pathogènes en suspension afin de rehausser les normes de qualité de l'air visant l'habitacle. Ses véhicules seront munis d'un système de purification de l'air à trois filtres et d'un filtre homologué pour le conditionnement d'air visant à accroître l'efficacité du filtrage de gouttelettes et à réduire la transmission de virus par ce mécanisme.

Assurer la santé et la sécurité des employés et des clients de GAC MOTOR est une priorité absolue. La société reste vigilante alors que se poursuit la lutte contre l'épidémie et elle continue de collaborer avec les communautés locales et étrangères, déployant tous les efforts possibles sur les plans de l'aide et de l'assistance. GAC MOTOR demeure axée sur les valeurs qu'elle prône, c'est-à-dire prendre soin de ses clients, de ses employés, de la collectivité et de la société, et assurer un développement durable pendant son processus de mondialisation.

