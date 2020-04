Subvention salariale d'urgence du Canada : le CPQ attend des précisions





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant la Subvention salariale d'urgence du Canada.

Les informations transmises aujourd'hui par le gouvernement fédéral confirment certains éléments ou en précisent d'autres, mais il reste encore beaucoup de détails à venir qu'il faudra analyser. De plus, le CPQ tient à souligner qu'à la lumière de ces informations, certaines entreprises, qui en auraient bien besoin, pourraient ne pas pouvoir en bénéficier.

Toutefois, nous tenons à remercier le gouvernement fédéral de sa volonté d'aider les entreprises de toutes tailles et nous avons espoir que la flexibilité et la prise en compte de ces réalités seront au rendez-vous.

