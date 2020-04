MolecuLight annonce un partenariat industriel et une exposition virtuelle de sa plateforme MolecuLight i:X® au cours du salon WoundContm 2020, la conférence la plus importante autour des soins des plaies





La nouvelle conférence virtuelle attire 10 000 spécialistes en soins des plaies et constitue une alternative aux conférences médicales en direct, étant donné les difficultés de déplacement dues au Covid-19

TORONTO et ATLANTIC BEACH, Floride, 1er avril 2020 /CNW/ - MolecuLight Inc., le principal chef de file en imagerie par fluorescence au point d'intervention pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, a annoncé le parrainage et la participation à l'exposition virtuelle de sa plateforme MolecuLight i:X® Platform au cours du salon WoundContm Spring 2020. La conférence numérique virtuelle (www.woundcon.com) se tiendra le 2 avril 2020 et est devenue la conférence la plus importante pour le soin des plaies, en réunissant plus de 10 000 spécialistes du secteur inscrits à la conférence clinique et à l'exposition virtuelle d'une journée.

« Nous sommes fiers de soutenir WoundCon Spring 2020 et nous sommes ravis de la participation sans précédent des professionnels du soin des plaies inscrits pour assister aux sessions scientifiques et aux expositions virtuelles, où nous mettrons en vedette notre plateforme MolecuLight i:X », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Compte tenu des défis liés au COVID-19, qui limitent les déplacements et les réunions publiques, et du temps limité dont disposent les professionnels de santé en matière d'apprentissage et de partage des conférences, WoundCon est une excellente alternative pour soutenir la coopération mondiale en matière de meilleures pratiques et nouvelles technologies dans les soins des plaies. »

En tant que « Parrain Argent » de l'événement, MolecuLight dispense un support éducatif destiné à deux conférences faisant partie du programme scientifique ? « The Four Ws of Wound Management ? Who, What, When, and Why of Choosing Therapeutic Interventions » (Les quatre volets du traitement des plaies - qui, quoi, quand et pourquoi choisir des interventions thérapeutiques) et « Key Wound Infection Management Strategies » (Principales stratégies de gestion dans l'infection des plaies). Sur le lieu d'exposition virtuel, MolecuLight mettra également en vedette son système d'imagerie au point d'intervention MolecuLight i:X, destiné à la détection des bactéries dans les plaies, ainsi que son outil de mesure numérique des plaies. Le stand virtuel du salon professionnel accueillera des descriptions et des démonstrations détaillées des procédures et flux de travail de MolecuLight, de nombreux exemples du nombre important de preuves publiées montrant une utilité clinique, ainsi que des vidéos de témoignages de clients.

« La nouvelle plateforme d'imagerie diagnostique de MolecuLight représente un changement radical de paradigme dans le diagnostic des plaies et l'imagerie au point d'intervention, et présente un réel intérêt pour notre public spécialisé dans les soins des plaies », a dit Miranda J. Henry, directrice de la rédaction de WoundSource® (Kestrel Health Information est l'éditeur de WoundSource et est également le producteur de WoundCon Spring 2020). « WoundCon est la première conférence et exposition virtuelle sur les soins des plaies jamais réalisée et nous sommes heureux que MolecuLight soit à la fois partenaire industriel Argent et participant, grâce à son stand virtuel dynamique dans notre hall d'expositions. »

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société privée d'imagerie médicale qui a mis au point et qui commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques et commerciaux. Le premier dispositif commercialisé du système d'imagerie par fluorescence de MolecuLight i:X® et ses accessoires sont utilisés pour la détection de bactéries et la mesure numérique des plaies, de même que pour fournir un outil de diagnostic portable au point d'intervention, sur le marché mondial du traitement des plaies. Le MolecuLight i:X offre aux médecins hospitaliers des informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies contenant des bactéries, afin d'aider à prendre de meilleures décisions en matière de diagnostic et de traitement. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins médicaux non satisfaits d'importance mondiale comme, par exemple, la sécurité alimentaire, la cosmétique grand public et d'autres marchés industriels importants.

MolecuLight est actif dans le monde entier par l'intermédiaire de son siège et de ses filiales dans différents pays, dont MolecuLight Inc. (Canada), MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L., et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est soutenue par les équipes locales de ventes et d'applications cliniques de MolecuLight, qui fournissent des démonstrations cliniques et proposent le large programme de formation de MolecuLight afin d'assister les clients et contribuer à l'adoption continue du dispositif i:X.

Rob Sandler, directeur général du marketing, MolecuLight Inc., M. 416.274.8166, rsandler@moleculight.com

