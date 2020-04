Nomination du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

M. Jean-Philippe Cotton est nommé président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. M. Cotton était directeur des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique à ce centre.

Hydro-Québec

Mme Sophie Brochu est nommée, à compter du 2 avril 2020, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Mme Brochu était présidente et cheffe de la direction de la société Énergir.

Régie du bâtiment du Québec

M. Marc-Antoine Oberson est nommé, à compter du 30 avril 2020, régisseur de la Régie du bâtiment du Québec. M. Oberson est avocat en pratique privée.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. Gilles Godbout et Mme Wendy Murdock sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Conseil de la magistrature

Mmes Jocelyne Jarry, Martine St-Yves et Lori Renée Weitzman ainsi que M. Daniel Perreault sont nommés membres du Conseil de la magistrature.

M. Claude Rochon est nommé de nouveau membre de ce conseil.

Société des alcools du Québec

M. Denis Chamberland est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

M. Jean-Pierre Poulin est nommé membre indépendant de cette société.

