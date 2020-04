L'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable applaudit la nomination de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) se réjouit grandement de la nomination de madame Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Leader du domaine énergétique et gestionnaire chevronnée, madame Brochu est un visage connu de l'industrie depuis de nombreuses années. En effet, à la tête d'Énergir, elle a notamment procédé à un virage important de l'entreprise en misant sur la diversification des sources de production d'énergie renouvelable.

À l'heure où les besoins énergétiques futurs seront croissants, tels que l'ont confirmé Hydro-Québec et un rapport produit par la firme Dunsky, et que le secteur énergétique sera certainement appelé à contribuer à la relance économique du Québec à la suite de la pandémie de la Covid-19, les connaissances et les compétences de madame Brochu permettront de s'assurer du développement du savoir-faire d'Hydro-Québec et de ses partenaires, de l'utilisation efficace des différentes sources d'énergie ainsi que des retombées directes dans les communautés et les régions du Québec .

L'AQPER et ses membres offrent donc toute leur collaboration à la nouvelle présidente-directrice générale.

Citation :

«?Nous félicitons madame Brochu pour sa nomination à la tête de la société d'État. Sa vaste connaissance du secteur énergétique, sa compréhension de la valeur des partenaires de l'industrie dans l'écosystème québécois ainsi que ses talents de gestionnaire et de communicatrice seront des atouts incontournables pour la réussite du Plan d'économie verte, pour notre transition énergétique et pour l'atteinte des objectifs québécois de réduction des GES. Par ailleurs, j'en profite pour souligner l'apport inestimable de femmes talentueuses qui contribuent chaque jour à l'essor de notre industrie dans toutes les régions du Québec. La nomination de Sophie Brochu à titre de présidente-directrice générale est un signal fort et comporte une symbolique très forte pour toute notre 'industrie.?»

Jean-François Samray, président-directeur général de l'Association de la production d'énergie renouvelable

SOURCE Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER)

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 17:20 et diffusé par :