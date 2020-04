Les travailleurs canadiens ne peuvent faire face à d'autres retards du gouvernement pour le remplacement des salaires





TORONTO, le 1er avril 2020 /CNW/ - Unifor met en garde le gouvernement du Canada contre de nouveaux retards dans l'octroi de l'aide financière aux travailleuses et travailleurs et aux employeurs, qui se fait déjà attendre.

« De nombreux travailleurs et travailleuses entrent dans leur troisième semaine d'isolement, aggravée par la perte d'emploi la plus soudaine et la plus généralisée que notre pays ait jamais connue. Aujourd'hui, quelques jours seulement après que le gouvernement fédéral ait présenté un plan qui s'apparente à un plan inclusif, il semble que d'autres obstacles aient été dressés, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Ce n'est pas le moment de se livrer à des attaques partisanes et d'annoncer des retards, c'est le moment de rationaliser la mise en place des solutions responsables dont les travailleuses et travailleurs canadiens ont besoin. »

Aujourd'hui, le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé que le portail permettant aux employeurs d'accéder aux fonds de remplacement du salaire ne sera pas disponible avant 3 à 6 semaines supplémentaires. Plus tôt aujourd'hui, les politiciens conservateurs ont critiqué ce programme nécessaire et le Premier ministre Trudeau a annoncé que le Parlement sera rappelé pour voter sur le plan de relance économique.

Unifor a préconisé des mesures rapides et complètes pour protéger les emplois, les intérêts financiers et la santé des travailleuses et travailleurs dès le 5 mars 2020. Toutefois, nombre de ces nouvelles mesures n'ont pas encore été adoptées et les travailleuses et travailleurs ne peuvent toujours pas demander ou recevoir les nouvelles prestations qui ont été annoncées.

« Les travailleuses et travailleurs attendent toujours l'aide financière annoncée il y a quelques semaines, avec des millions de personnes déjà sans emploi ou mises à pied, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Les travailleuses et travailleurs canadiens font leur part pour arrêter la propagation de cette pandémie virale, il est temps qu'Ottawa apporte la clarté et le leadership nécessaires pour nous permettre de traverser cette crise ensemble, avec un plan complet, et non plus des annonces disparates et des retards irresponsables. »

À la veille d'une nouvelle session parlementaire d'urgence, Unifor exhorte les décideurs politiques à mettre en place une réglementation responsable pour les employeurs qui bénéficient de l'élargissement des subventions salariales pour répondre aux besoins du public.

Cela comprend le maintien des programmes d'avantages sociaux et des cotisations de retraite, ainsi que des limites à la rémunération des dirigeants et au versement de dividendes aux actionnaires.

Unifor a rédigé cette fiche d'information sur la PCU et a mis en ligne des mises à jour sur les réponses du syndicat à la pandémie, ainsi que des ressources pour les membres à l'adresse unifor.org/COVID19fr.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 17:19 et diffusé par :