MindMed acquiert une licence exclusive concernant huit essais cliniques sur le LSD, et s'associe au laboratoire de recherche sur les substances psychédéliques leader mondial au sein de l'Hôpital universitaire de Bâle





Cet accord pluriannuel confère à MindMed un accès à la plus grande collection d'essais cliniques et de savoir-faire relatifs à la recherche sur les substances psychédéliques et le LSD, notamment un essai clinique de phase 2 sur le LSD pour le traitement de l'anxiété

BÂLE, Suisse, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- Mind Medicine (MindMed) Inc. (NEO : MMED OTC : MMEDF), société neuropharmaceutique leader dans le domaine des médicaments inspirés des substances psychédéliques, a annoncé aujourd'hui la signature d'une collaboration de branche exclusive et pluriannuelle avec le laboratoire du professeur et Dr Matthias Liechti, groupe leader mondial dans le domaine de la pharmacologie et de la recherche clinique sur les substances psychédéliques à l'Hôpital universitaire de Bâle, en Suisse.

En vertu de cet accord, MindMed obtient les droits exclusifs mondiaux en matière de données et de composés, ainsi que les droits de brevet relatifs à la recherche du laboratoire Liechti sur le LSD et d'autres composés psychédéliques, notamment les données d'études précliniques et de huit essais cliniques sur le LSD achevés ou en cours. MindMed a d'ores et déjà commencé à travailler avec le laboratoire du professeur et Dr Liechti pour déposer des brevets relatifs aux données et essais cliniques produits sur une période de 10 ans.

MindMed est particulièrement intéressée par les données et les résultats d'un essai de phase 2 contrôlé par placebo actuellement en cours, concernant une dose élevée de LSD dans le cadre du traitement de l'anxiété. Le bras actif de cet essai de phase 2 évalue deux administrations de doses uniques de LSD pour le traitement des personnes souffrant de symptômes d'anxiété. MindMed envisage de créer un programme de développement de médicament en utilisant des doses hallucinogènes de LSD dans le cadre du traitement des troubles anxieux.

« C'est formidable que notre société soit reconnue par le professeur et Dr Liechti, expert leader mondial dans le domaine de la recherche sur le LSD, comme l'équipe idéale pour s'associer avec lui pour poursuivre notre développement de médicaments inspirés des substances psychédéliques », a déclaré JR Rahn, cofondateur et co-PDG de MindMed. « Ce partenariat exclusif place MindMed à la tête des efforts consistant à développer le LSD et d'autres substances psychédéliques, tout en définissant le tempo et en calibrant notre portefeuille de PI croissant et notre gamme d'essais cliniques. »

C'est dans la ville de Bâle, en Suisse, qu'es né le LSD, et l'Hôpital universitaire de Bâle, centre leader mondial dans le domaine de la recherche sur le LSD, est dirigé par le professeur et Dr Matthias Liechti, professeur en pharmacologie clinique et en médecine interne à l'Université de Bâle, et médecin traitant auprès du service de pharmacologie clinique et de toxicologie de l'Hôpital universitaire de Bâle, au sein duquel il dirige également le groupe de recherche sur la psychopharmacologie.

MindMed soutiendra les essais cliniques en cours et planifiés sous la direction du professeur et Dr Liechti, notamment l'étude planifiée de microdosage du LSD en tant que traitement potentiel du TDAH chez l'adulte. Le professeur et Dr Liechti sera principalement responsable du développement des composés sélectionnés, et MindMed fournira un financement de recherche ainsi que des paiements d'étape en contrepartie des licences exclusives relatives aux données futures et existantes, ainsi qu'à la PI générée par ces essais cliniques. L'Hôpital universitaire de Bâle recevra des redevances et des revenus liés au développement de tous les produits commercialisés dans le cadre de la collaboration.

« Au cours des dix dernières années, nous avons rassemblé la plus grande collection d'essais cliniques sur le LSD ; nous étudions la pharmacologie et les éventuelles utilisations médicales du LSD et d'autres substances psychédéliques depuis de nombreuses années au sein du laboratoire, auprès des patients ainsi que de volontaires en bonne santé », a déclaré le professeur et Dr Liechti. « MindMed est une société leader qui partage notre mission consistant à s'appuyer sur une recherche rigoureuse ainsi que sur la science pour créer des médicaments conventionnels destinés aux troubles neuropsychiatriques. Cette collaboration nous permet d'accélérer considérablement nos recherches novatrices. »

À propos du laboratoire Liechti (Hôpital universitaire de Bâle)

Le laboratoire Liechti est basé au sein de l'Hôpital universitaire de Bâle, en Suisse. Créée en 1460, l'Université de Bâle est la plus ancienne université de Suisse, et son succès remonte à plus de 550 ans. La recherche du laboratoire Liechti se focalise sur la pharmacologie des substances psychoactives in vitro et chez l'être humain. Le laboratoire examine la pharmacocinétique/pharmacodynamique de la MDMA, du LSD et des amphétamines chez l'être humain, notamment grâce à des tests psychologiques, à la pharmacogénétique et à des imageries fonctionnelles cérébrales.

À propos de MindMed

Mind Medicine (MindMed) Inc. est une société neuropharmaceutique qui découvre, développer et déploie des médicaments inspirés des substances psychédéliques pour améliorer la santé, promouvoir le bien-être et soulager la souffrance. La priorité immédiate de la société consiste à répondre à la crise des opiacés, en développant une version non hallucinogène de l'ibogaïne psychédélique. En outre, la société a établi une division de microdosage pour mener des essais cliniques sur le microdosage du LSD pour le TDAH chez l'adulte. L'équipe de direction de MindMed apporte son expérience approfondie dans le secteur biopharmaceutique à cette approche révolutionnaire, en vue de développer des médicaments psychédéliques de nouvelle génération. Pour en savoir plus : www.mindmed.co.

Les actions de MindMed se négocient sur le NEO Exchange sous le symbole MMED. Les actions de MindMed se négocient également aux États-Unis sous le symbole OTC : MMEDF et en Allemagne, sous le symbole DE : BGHM.

Mises en garde et avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » susceptibles d'inclure, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives aux plans d'affaires anticipés ou stratégies de MindMed, à la date anticipée d'achèvement des études à dosage élevé de LSD, au succès des autres essais cliniques et à la possibilité d'utiliser les informations, ou d'obtenir des brevets et autres protections de propriété intellectuelle, concernant d'autres données et essais cliniques générés par le laboratoire du professeur et Dr Liechti. Les déclarations prévisionnelles peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie de », « s'attend à », « devrait », « budget », « programmé », « estime », « prévoit », ou « entend », « anticipe », ou « considère », ou des variations de ces termes ou expressions (notamment à la forme négative), ou peuvent énoncer que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient probablement », « seraient », « pourraient éventuellement », ou « seront » pris, observés ou atteints. Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire varier considérablement les résultats réels, la performance ou les accomplissements de MindMed par rapport aux résultats, à la performance ou aux accomplissements futurs exprimés ou impliqués dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels de ceux anticipés dans ces déclarations prévisionnelles sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la description et de l'analyse de la direction de MindMed pour la période allant du 30 mai 2019, date de constitution, au 31 décembre 2019 (« MD&A »), en date du 30 mars 2020, qui sont disponibles sur le site Web de MindMed ainsi que sur le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sont formulées à la date du présent communiqué de presse, et MindMed décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à de nouveaux résultats, à des circonstances ou événements futures, ou si les estimations ou opinions de la direction évoluent, sauf si la loi l'exige. Rien ne saurait garantir que ces déclarations prévisionnelles se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans de telles déclarations. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles.

Ni Neo Exchange, ni son fournisseur de services de régulation (tel que défini dans les politiques de Neo Exchange) n'assument une quelconque responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué de presse.

