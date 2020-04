La Banque CIBC annonce le lancement d'un processus de demande entièrement numérique pour le nouveau Compte d'urgence à l'intention des entreprises canadiennes, et prévoit plus de 150 000 demandes provenant de ses clients de PME admissibles





Le processus numérique permettra aux propriétaires de PME d'accéder plus rapidement au nouveau programme de prêt, ce qui les aidera à couvrir les dépenses d'exploitation à venir, notamment le loyer

TORONTO, le 1er avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un processus de demande entièrement numérique pour les clients admissibles au nouveau Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes dans le cadre du programme de prêts de 25 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour les PME canadiennes.

Le nouveau processus de demande numérique permettra aux propriétaires de PME qui font affaire avec la Banque CIBC de présenter une demande pour un Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes en quelques minutes seulement dès que les prêts seront disponibles dans la semaine du 6 avril. Les clients seront avisés lorsque la date d'entrée en vigueur du programme sera connue. Une fois le prêt traité, les fonds seront déposés directement dans le Compte d'opérations d'entreprise CIBC du client.

« Nous savons que de nombreuses PME au Canada ont un besoin urgent d'avoir accès au programme de prêts annoncé par le gouvernement fédéral. Nous avons donc entièrement automatisé le processus de demande et de décaissement des prêts pour que les fonds soient versés le plus rapidement possible, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME. Nous nous efforçons de faciliter le plus possible le processus de demande, afin d'aider nos clients à accéder rapidement à ces fonds dont ils ont grandement besoin pour assurer une stabilité à court terme. »

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est conçu pour aider les propriétaires de PME à répondre à leurs besoins immédiats en matière de trésorerie. Il inclut :

Un prêt sans intérêt de 40 000 $ garanti par le gouvernement pour faciliter le paiement des charges d'exploitation qui ne peuvent être reportées en raison de la COVID-19.

Un montant de 10 000 $ (25 %) admissible à une radiation complète si un remboursement total de 30 000 $ du prêt de 40 000 $ est effectué au plus tard le ?31 décembre 2022?.

effectué au plus tard le ?31 décembre 2022?. Si le prêt ne peut être remboursé avant le ?31 décembre 2022?, il pourra être converti en un prêt à terme de trois ans assorti d'un taux d'intérêt de 5 %.

Pour être admissibles à ce prêt, les entreprises et les organismes à but non lucratif doivent :

posséder une société en exploitation enregistrée au Canada ;

; démontrer qu'ils paient une masse salariale annuelle allant de 50 000 $ à 1 million de dollars (selon leur Sommaire de la rémunération payée T4SUM de 2019);

faire affaire avec la Banque CIBC à titre de banque principale. Cela signifie que l'entreprise utilise un Compte d'opérations d'entreprise CIBC (ouvert le 1er mars 2020 ou plus tôt) pour effectuer ses paiements et ses activités de gestion de trésorerie au quotidien.

Afin d'être prêts à présenter une demande dès que le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes sera disponible, les clients doivent s'assurer qu'ils se sont inscrits aux Services bancaires CIBC en direct pour entreprises et qu'ils ont à portée de main leur T4 Sommaire de la rémunération payée pour avoir les renseignements nécessaires.

Depuis l'ouverture d'un centre de soutien pour les PME la semaine dernière, des milliers de propriétaires d'entreprise ont déjà communiqué avec la Banque CIBC pour demander un report de paiements et recevoir des conseils sur la gestion de leur trésorerie à court terme.

« Il est important que nous continuions d'agir rapidement pour soutenir les PME partout au Canada, a ajouté Mme Dottori-Attanasio. Elles constituent les piliers de notre économie, elles emploient des millions de Canadiens et elles ont besoin de notre aide maintenant. Les mesures que nous prenons visent à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir nos clients de PME. »

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, du Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 16:30 et diffusé par :