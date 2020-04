Avis : Assurance annulation de voyage et bons ou crédits émis par les transporteurs aériens





TORONTO, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certains contrats d'assurance voyage peuvent couvrir les coûts que les consommateurs ne sont pas en mesure de récupérer lorsqu'un voyage est annulé. Par le passé, les fournisseurs de services de voyage remboursaient habituellement les consommateurs lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de fournir un service. Depuis un mois, bon nombre de fournisseurs ont revu cette pratique et proposent maintenant des bons ou des crédits pouvant être utilisés lors de futurs voyages. Le 25 mars 2020, l'Office des transports du Canada a approuvé le recours aux bons ou aux crédits par les transporteurs aériens du Canada comme étant une solution convenable, à condition qu'ils n'expirent pas dans un délai déraisonnablement court.



Les sociétés offrant de l'assurance voyage avisent les titulaires de contrats ayant reçu un crédit intégral ou un bon pour un futur voyage de la part d'un transporteur aérien, ferroviaire ou autre, ou encore d'un fournisseur de voyages, que dans bien des cas, ils ne seront pas considérés comme ayant subi une perte assurable aux termes de leur contrat d'assurance.

Les clients concernés sont invités à passer en revue les modalités de leur contrat à la lumière de ce qui précède avant de présenter une demande de règlement pour annulation de voyage. Ils devraient également consulter le site Web de leur assureur, où des directives pourraient être affichées. Les assureurs évalueront chaque situation en fonction des modalités propres au contrat en cause.

Tout différend au sujet d'un remboursement ou d'un crédit devrait être soumis au fournisseur de services de voyage, au transporteur ou à l'Office des transports du Canada.

Les coordonnées des assureurs figurent dans les contrats et sont disponibles à : https://www.oapcanada.ca/pour-assureur/liste-des-membres/ .

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à près de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 850 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie plus de 156 000 Canadiens.

Contact médias :

Kevin Dorse

Vice-président adjoint, Communications stratégiques et Affaires publiques

613-691-6001 / kdorse@clhia.ca

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 16:35 et diffusé par :