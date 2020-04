Mise à jour de Fidelity Investments Canada s.r.i. concernant les fusions et les dissolutions proposées de certains de ses fonds





TORONTO, le 1er avril 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des plus importantes sociétés de gestion des placements au Canada, a annoncé aujourd'hui des changements affectant les fusions et les dissolutions proposées ayant fait l'objet de communiqués le 16 janvier et le 12 mars 2020.

Compte tenu de la propagation de la COVID-19 et afin de préserver la santé et la sécurité de ses investisseurs et de ses employés, Fidelity a décidé de repousser la date des fusions proposées précédemment annoncées (les « fusions proposées ») et des rencontres avec les porteurs de parts concernant ces fusions.

Fonds dissous Fonds maintenu Fonds Fidelity Événements opportuns Fonds Fidelity Potentiel Canada Catégorie Fidelity Événements opportuns Catégorie Fidelity Potentiel Canada Catégorie Fidelity Événements opportuns - Devises neutres Catégorie Fidelity Potentiel Canada

De plus, dès le 1er avril 2020, Joel Tillinghast assumera la gestion du Fonds Fidelity Événements opportuns, de la Catégorie Fidelity Événements opportuns et de la Catégorie Fidelity Événements opportuns - Devises neutres sur une base intérimaire et remplacera le gestionnaire de portefeuille actuel de ceux-ci, Arvind Navaratnam, jusqu'à ce que les fusions proposées puissent être complétées.

Fidelity a également décidé de repousser à une date ultérieure la dissolution du Fonds Fidelity Télécommunications mondiales et de la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales (les « dissolutions proposées »), ainsi que la rencontre à ce sujet avec les porteurs de parts de la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales.

La dissolution des fonds suivants, qui avait été précédemment annoncée et ne requiert pas l'approbation des porteurs de parts, aura lieu comme prévu : Fonds Fidelity Étoile du NordMD - Devises neutres; Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique - Devises neutres; Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales - Devises neutres; et Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales - Devises neutres (les « fonds en devises neutres »).

Fidelity continue à suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la COVID-19 et communiquera avec les investisseurs à propos des fusions et des dissolutions proposées, ainsi que des rencontres à ce sujet avec les porteurs de parts, lorsque plus d'information sera disponible. Aucun nouvel achat de parts du Fonds Fidelity Événements opportuns, de la Catégorie Fidelity Événements opportuns, de la Catégorie Fidelity Événements opportuns - Devises neutres, du Fonds Fidelity Télécommunications mondiales, de la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales et des fonds en devises neutres n'est accepté de la part de nouveaux investisseurs.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 126 milliards de dollars pour nos clients (au 31 mars 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

