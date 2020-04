Sophie Brochu est nommée présidente-directrice générale d'Hydro-Québec





QUÉBEC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec nomme Sophie Brochu à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, suivant la recommandation du conseil d'administration de l'entreprise. Mme Brochu devient également membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Elle entrera en fonction le 6 avril.

Sophie Brochu compte plus de trente ans d'expérience dans le secteur énergétique, où elle est reconnue pour son leadership humain et rassembleur. Elle s'est jointe à Énergir (anciennement Gaz Métro), en 1997, et y a occupé différents postes de direction, dont celui de présidente et chef de la direction, de 2007 à 2019. C'est une gestionnaire aguerrie, qui est également très active dans la collectivité, particulièrement au sein d'organismes qui travaillent auprès des jeunes, des femmes et des personnes défavorisées.

Citations :

« Je suis extrêmement fier que notre gouvernement nomme Sophie Brochu à titre de première présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Le Québec se relèvera de la période très difficile que nous vivons, et je suis convaincu qu'avec Mme Brochu à sa tête, Hydro-Québec jouera un rôle central dans cette relance. Sa grande connaissance du secteur énergétique sera un atout indéniable pour faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je me réjouis de la nomination de madame Brochu au poste de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Ses connaissances et son expertise du domaine énergétique, et ses qualités de gestionnaire et son leadership avérés font d'elle la personne toute désignée pour diriger la société d'État. Ce sera un plaisir de travailler avec elle à matérialiser la volonté de notre gouvernement d'avoir une économie prospère et verte. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Au nom du conseil d'administration d'Hydro-Québec, je souhaite la bienvenue à Sophie Brochu. Elle se joint à une équipe de gestion forte et performante ainsi qu'à 19 500 employés engagés à fournir une alimentation électrique fiable et des services de grande qualité aux clients québécois, qui sont durement éprouvés ces jours-ci. Sophie incarne un style de leadership non seulement rassembleur, ce dont nous avons besoin actuellement, mais également visionnaire, ce qui nous permettra de saisir les occasions extraordinaires qui se dessinent à plus long terme. »

Jacynthe Côté, présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec

« C'est avec une grande humilité et beaucoup d'enthousiasme que je prends en charge le mandat qui m'est confié. En ces temps où la notion de service public prend tout son sens, je rejoins, à Hydro-Québec, des milliers d'hommes et de femmes qui sont passionnés par leur métier et qui sont, plus que jamais, déterminés à innover pour aider leurs clients, appuyer leurs communautés et participer au rebond économique du Québec. Malgré l'adversité actuelle, nous continuerons à soutenir l'élan collectif en faveur de la transition énergétique de la planète, qui demeure une nécessité. »

Sophie Brochu, nouvelle présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 16:04 et diffusé par :