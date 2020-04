Jason Kilar est nommé PDG de WarnerMedia





Jason Kilar, un cadre dirigeant dans les domaines des médias, du divertissement et de la technologie, a été nommé PDG de WarnerMedia, avec effet au 1er mai. Il rendra compte à John Stankey, président et directeur de l'exploitation d'AT&T.

Âgé de 48 ans, M. Kilar était précédemment PDG fondateur de Hulu et vice-président directeur d'Amazon.

« M. Kilar est un cadre dynamique possédant les compétences requises pour diriger WarnerMedia dans les années à venir. Son expérience dans les médias et le divertissement, le streaming vidéo directement aux consommateurs et la publicité est parfaitement adaptée à WarnerMedia, et je suis ravi que ce soit lui qui dirige le prochain chapitre de la réussite légendaire de WarnerMedia », a affirmé M. Stankey. « Notre équipe dirigée par Bob Greenblatt, Ann Sarnoff, Gerhard Zeiler et Jeff Zucker a accompli un travail exceptionnel pour faire de nos marques des leaders dans les coeurs et l'esprit des consommateurs. L'arrivée de M. Kilar dans la talentueuse famille WarnerMedia, alors que nous lançons HBO Max en mai, permet de créer la bonne équipe de direction pour positionner de manière stratégique notre portefeuille de marques de premier plan, nos talents de niveau mondial et notre riche bibliothèque de propriété intellectuelle en vue de la croissance future. »

« En partenariat avec cette équipe de classe mondiale, je suis absolument enthousiasmé par l'opportunité de me projeter vers l'avenir chez WarnerMedia », a déclaré M. Kilar. « Les histoires bien racontées ont toujours eu de l'importance, et elles comptent encore plus durant cette période difficile pour le monde. Ce sera un privilège d'inventer, de créer et de servir aux côtés de si nombreuses personnes talentueuses. J'ai vraiment hâte d'être au 1er mai. »

Depuis sa création en 2007 et jusqu'en 2013, M. Kilar était PDG de Hulu. Il a occupé diverses fonctions de direction chez Amazon de 1997 à 2006, il a notamment été vice-président directeur du département Worldwide Application Software. Cofondateur et PDG du service de streaming vidéo Vessel de 2013 à 2017, M. Kilar a en outre officié en qualité de membre des conseils d'administration de DreamWorks Animation (2013-2016) et d'Univision Communications (2016-2020). Il est titulaire d'une licence (journalisme et affaires) de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, et d'un MBA de l'École de commerce de Harvard.

À propos de WarnerMedia

WarnerMedia est une entreprise de médias et de divertissement de premier plan qui crée et distribue des contenus premium et populaires, élaborés par un éventail diversifié de narrateurs et de journalistes talentueux pour des publics mondiaux, au travers de ses divisions opérationnelles HBO, Turner, Warner Bros. et Otter Media. WarnerMedia est une unité opérationnelle d'AT&T Inc. (NYSE:T), un chef de file mondial diversifié dans les domaines des télécommunications, des médias et du divertissement, et de la technologie.

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 15:20