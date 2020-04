COVID-19 et transport collectif : une solution pour les abonnés désirant suspendre leur abonnement tout en conservant leurs privilèges





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - En collaboration avec les sociétés de transport de la région métropolitaine de Montréal, l'ARTM propose aux abonnés fidèles au transport collectif une solution simple afin de conserver leurs privilèges sans devoir résilier leur abonnement.

Bien que la suspension de l'abonnement ne soit pas envisagée sous aucune condition dans les termes des contrats actuels d'abonnement, les partenaires du transport collectif ont mis sur pied une mesure exceptionnelle.

Il sera donc offert aux abonnés OPUS+, OPUS+ entreprise, OPUS à l'année ainsi que OPUS et cie qui ne peuvent pas utiliser les transports collectifs et qui en feront la demande en ligne de suspendre leur abonnement sans perte de privilège. Ainsi, le paiement déjà prélevé en mars pour le titre d'avril, sera appliqué une fois l'état d'urgence levé et le prélèvement prévu au mois d'avril (s'appliquant au titre de mai) sera pour sa part suspendu. Cette solution permettra d'éviter l'attente téléphonique aux différents services à la clientèle tout en offrant plus de flexibilité aux abonnés.

Il est toutefois nécessaire de rappeler que les usagers qui auront suspendu leur abonnement et souhaitant continuer d'utiliser les transports collectifs auront la responsabilité de se procurer un titre de transport valide.

Les sociétés de transport communiqueront directement par courriel avec les abonnés au cours des prochains jours afin de les diriger vers le site Internet qui leur permettra de soumettre cette demande. D'ici à ce que cette communication soit effectuée, il est fortement recommandé de ne pas communiquer avec les services à la clientèle à ce sujet.

Par ailleurs, les usagers qui désirent tout de même résilier leur abonnement peuvent le faire avant le 10 avril 2020. La clientèle de la STM (pour les abonnements OPUS à l'année et OPUS et cie) pourra le faire via sa plateforme en ligne. La clientèle détenant un abonnements OPUS+ ou OPUS+ entreprise pourra quant à elle choisir, sur le formulaire en ligne qui lui sera transmis par courriel par exo, entre une résiliation et une suspension d'abonnement. Les abonnés seront ainsi automatiquement remboursés pour le titre du mois d'avril sans avoir à contacter les services à la clientèle. Dans tous les cas, la résiliation aura pour effet la perte des privilèges associés à l'abonnement.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 15:16 et diffusé par :