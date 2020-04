Des mesures insuffisantes pour le communautaire





QUÉBEC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Pour être en mesure de soutenir adéquatement les personnes affectées par la crise de la Covid-19, le réseau communautaire a besoin, de façon urgente, de mesures structurantes pour subvenir aux besoins dans les communautés.

Plus que jamais, des personnes vulnérables cognent aux portes des organismes communautaires. Les mesures annoncées ce matin par le gouvernement du Québec ne témoignent pas du travail exceptionnel et extraordinaire des organismes communautaires et des services essentiels qu'ils offrent à la population, partout sur le territoire du Québec.

Les organismes communautaires offrent des services essentiels et de première nécessité : ils nourrissent, logent, protègent et aident des personnes en situation de détresse de tous âges.

Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint- Laurent comprend très bien et soutient les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter et endiguer la contagion. Toutefois, la crise que nous vivons tous, en lien avec la COVID-19, n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise humaine. Elle est vécue autant par les personnes atteintes par ce fléau, les personnes isolées à domicile, celles qui ont perdu leur emploi, celles vivant de l'insécurité alimentaire, que celles en détresse psychologique ou à risque de situation de violence. Dans ce contexte, l'annonce de ce matin, attendue depuis plusieurs jours, est peu au diapason des besoins et des réalités qui se vivent dans les communautés.

Depuis le début de la crise, les organismes communautaires redoublent d'efforts et de créativité pour maintenir leurs activités et répondre aux nombreux besoins, alors que leurs effectifs sont en nombre réduit et à risque d'épuisement.

Afin d'y répondre, le réseau des organismes communautaires a besoin impérativement de mesures structurantes gouvernementales.

SOURCE Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent

