Lancement de la Prestation canadienne d'urgence le 6 avril

GATINEAU, QC, le 1er avril 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures robustes, immédiates et efficaces pour soutenir les Canadiens touchés par la pandémie mondiale de COVID-19.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, en compagnie du président du Conseil du Trésor, l'honorable Jean?Yves Duclos, au nom de la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, ont annoncé que les Canadiens pourront présenter une demande pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence le 6 avril, au Canada.ca/coronavirus.

Dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19, le gouvernement a récemment instauré la nouvelle Prestation canadienne d'urgence. Celle-ci aidera les travailleurs canadiens touchés par la COVID-19 à se nourrir et à conserver leur foyer et soutiendra les Canadiens qui ont perdu leur revenu pour la même raison en leur versant 2?000 $ par mois, pour une durée maximale de quatre mois.

En voici certains qui pourront profiter du soutien offert par la Prestation canadienne d'urgence :

les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui ont dû cesser de travailler à cause de la COVID?19 et qui n'ont pas accès à des congés payés ou à une autre source de revenus;

les travailleurs qui ont perdu leur emploi, de même que ceux qui sont malades, en quarantaine ou qui prennent soin d'une personne atteinte de la COVID-19;

les parents qui travaillent, mais qui doivent rester à la maison sans salaire pour s'occuper de leurs enfants qui sont malades ou qui nécessitent des soins supplémentaires en raison de la fermeture des écoles et des services de garde;

les travailleurs qui ont toujours leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail et qu'on leur a demandé de ne pas se présenter au travail.

La priorité du gouvernement du Canada est de s'assurer que les Canadiens reçoivent l'argent auquel ils ont droit le plus rapidement possible. C'est pourquoi la Prestation canadienne d'urgence est administrée conjointement par Service Canada et l'Agence de revenu du Canada. Cela permettra de combiner deux des plus importants systèmes de paiement du gouvernement du Canada et de verser cette importante prestation d'urgence de manière encore plus rapide et exacte.

Tous les travailleurs admissibles, qu'ils se qualifient ou non à l'assurance-emploi, devront présenter une demande à l'aide d'un processus simplifié. Celles-ci seront acceptées dès le 6 avril 2020. Il n'y aura pas de délai de carence. Les dépôts directs seront réalisés dans les comptes bancaires dans les trois jours ouvrables suivant la confirmation de l'admissibilité, et les chèques, envoyés dans les 10 jours.

« Dès le début, nous nous sommes engagés à soutenir tous les Canadiens qui ne peuvent pas travailler à cause de la pandémie de COVID-19. Personne ne devrait avoir à s'inquiéter de payer son hypothèque ou son loyer, ou de nourrir sa famille. La Prestation canadienne d'urgence se veut aussi simple que possible afin d'assurer un accès facile et rapide à tous les travailleurs canadiens. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Nous comprenons que les Canadiens affrontent des difficultés financières en raison de la COVID-19, et nous reconnaissons l'importance de mettre les fonds entre leurs mains rapidement et efficacement. Les Canadiens peuvent compter sur l'Agence du revenu du Canada pour verser ces prestations essentielles pendant cette période difficile. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Nous travaillons à faire en sorte que tous les Canadiens ont l'argent dont ils ont besoin aussi rapidement que possible. Nous nous attendons à ce que les Canadiens admissibles le reçoivent en trois à cinq jours ouvrables. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

