La volatilité des marchés financiers amène la santé des régimes de retraite canadiens à son plus bas niveau depuis plus de trois ans





Le ratio de solvabilité médian d'Aon a perdu 13 points de pourcentage au premier trimestre

TORONTO, le 1er avril 2020 /CNW/ - Avec la chute des marchés boursiers mondiaux et des rendements obligataires due à la propagation du coronavirus dans le monde entier, la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées canadiens a baissé de plus de 13 points de pourcentage depuis le quatrième trimestre de 2019, ce qui représente le niveau de santé financière le plus bas depuis le troisième trimestre de 2016, selon le sondage sur les ratios de solvabilité médians du premier trimestre, réalisé par Aon plc (NYSE:AON), le chef de file mondial des services professionnels proposant une vaste gamme de solutions pour la gestion des risques, la retraite et la santé.

Citation :

« Mars a peut-être été le mois le plus cruel pour les actions, mais nous ne sommes pas sûrs que la volatilité ait pris fin, a déclaré Erwan Pirou, directeur des placements chez Aon. Dans ce contexte, il est logique que les promoteurs de régimes de retraite envisagent de rééquilibrer leurs portefeuilles pour revenir à leurs objectifs, bien que les conditions de liquidité restreintes signifient qu'ils doivent être très prudents dans leurs transactions. Les promoteurs doivent également rester prêts à profiter des possibilités qui peuvent se présenter à mesure que les dislocations du marché et les conditions de liquidité serrées créent des erreurs d'évaluation du prix - comme c'est déjà le cas sur les marchés du crédit, par exemple. À court terme au moins, nous prévoyons une suppression du rendement des obligations et la poursuite de la volatilité des obligations, ce qui signifie que les régimes de retraite doivent continuellement réévaluer leurs stratégies d'atténuation du risque. »

« Le premier trimestre de 2020 s'annonce comme le pire depuis plus d'une décennie pour les régimes de retraite canadiens, et peut-être même de tous les temps, pour les marchés financiers, ajoute Claude Lockhead, associé exécutif des Solutions pour la retraite chez Aon. La volatilité et la baisse des prix des actifs auront sans aucun doute des répercussions sur les stratégies de gestion de risque des promoteurs de régimes de retraite et sur leur trésorerie. Si ce n'est déjà fait, les promoteurs doivent mettre à jour leurs projections de trésorerie et revoir leur gestion de risque. Des stratégies sont disponibles pour gérer les cotisations face à la détérioration des positions de solvabilité. Il pourrait également y avoir des possibilités sur le marché du transfert de risque lié aux régimes de retraite pour ceux qui attendent de pouvoir effectuer des transactions, étant donné la volatilité des obligations. En général cependant, nous pensons que c'est une bonne pratique pour les régimes de retraite de rester fidèles à leurs stratégies de gestion de risque. Le moment est venu de réagir de manière mesurée et non pas excessive à des conditions de marché qui sont encore en évolution. »

Quelques faits importants :

Le ratio de solvabilité médian d'Aon est passé à 89,1 %, une chute par rapport aux 102,5 % de la fin de 2019.

La solvabilité a baissé de 6,7 points de pourcentage en mars, la solvabilité médiane s'élevant à 95,8 % à la fin de février. Elle a fléchi à 85,7% à la mi-mars avant de rebondir depuis.

Les rendements des obligations canadiennes de référence à 10 ans ont chuté de 91 points de base au premier trimestre, tandis que les rendements des obligations à long terme ont baissé de 38 points de base. La baisse des rendements a entraîné une augmentation de 6,3 % des engagements de retraite.

Le rendement médian des actifs à la fin du premier trimestre était de - 6,6 %, contre + 1,6 % au quatrième trimestre 2019.

Tous les indices boursiers ont fortement baissé au cours du trimestre : MSCI Marchés émergents (- 16,1 %), MSCI EAFE international (- 15,3 %), S&P 500 américain (- 11,8 %), MSCI World mondial (- 13,3 %) et le S&P/TSX composite canadien (- 20,9 %), (Tous les rendements sont exprimés en dollar canadien.)

Les classes d'actifs non traditionnels ont également diminué : les infrastructures mondiales ont baissé de 22,4 %, tandis que l'immobilier mondial a chuté de 21,6 %.

Pour les titres à revenu fixe, la chute des rendements obligataires a fait monter les prix, mais pas assez pour compenser l'impact négatif sur le passif des régimes. L'indice obligataire à long terme FTSE canadien a gagné 0,2 %, alors que l'indice obligataire universel FTSE canadien a gagné 1,6 %.

À propos du sondage sur le ratio de solvabilité médian d'Aon

Le ratio de solvabilité médian d'Aon mesure la santé financière d'un régime à prestations définies en comparant le total des actifs au total des engagements de retraite sur une base de solvabilité selon les différentes législations. Il s'agit là de la représentation la plus exacte et à jour de la situation financière des régimes PD au Canada, car elle s'appuie sur une vaste base de données et reflète les caractéristiques, la politique de placement, les cotisations versées et les mesures d'allégement de chaque régime, telles qu'adoptées par le promoteur. L'analyse des régimes de la base de données tient compte du rendement des indices financiers des diverses catégories d'actif, ainsi que des taux d'intérêt en vigueur, pour évaluer le passif sur base de solvabilité.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Nos 50?000 employés de 120 pays génèrent des résultats pour les clients grâce à des données et des analyses exclusives produisant des points de vue permettant de réduire la volatilité et d'améliorer le rendement.

Médias

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec Alexandre Daudelin (514-982-4910).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Aon plc

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 15:04 et diffusé par :