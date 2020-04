JOE MCBREARTY NOMMÉ À TITRE DE PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DES LNC À LA FIN DU MANDAT DE MARK LESINSKI





CHALK RIVER, Ontario, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation en science et en technologie dans le domaine nucléaire du Canada, sont heureux d'annoncer la nomination de M. Joe McBrearty à titre de nouveau président et directeur général (PDG). Au cours de la dernière année, M. McBrearty a occupé le poste de chef de l'exploitation des LNC. Il remplacera Mark Lesinski, qui a terminé avec succès son mandat de président et directeur général, et poursuivra sa carrière ailleurs dans l'industrie nucléaire.



En tant que président et directeur général des LNC, Joe continuera d'apporter des améliorations au programme de recherche de l'entreprise, au rendement en matière de sûreté, aux conditions de sécurité, au programme d'immobilisations et aux activités de gestion des déchets. Bien qu'il se concentre actuellement sur les activités d'intervention des LNC face à la pandémie de la COVID-19, son mandat comprendra la réalisation de grands projets d'assainissement de l'environnement, l'exécution du programme de recherche nucléaire du Canada et les travaux de modernisation du campus des LNC à Chalk River grâce à un investissement de 1,2 milliard de dollars.

«?J'ai eu le privilège de travailler avec Joe durant son mandat à titre de chef de l'exploitation, et je suis persuadé qu'il a les qualités exceptionnelles requises pour permettre aux LNC de maintenir l'élan amorcé ces dernières années, a déclaré M. Lesinski. Joe possède une combinaison unique d'expérience en leadership et d'antécédents exceptionnels dans l'exploitation d'installations nucléaires complexes dans toute l'Amérique du Nord, sa carrière englobant tous les secteurs de l'industrie nucléaire. Les LNC sont entre de bonnes mains grâce à lui.?»

«?Le leadership de Mark a été déterminant au cours de la période de changement transformationnel qu'ont connu les LNC. Il a fait en sorte que l'entreprise soit bien placée pour tirer parti de nouvelles possibilités commerciales, gérer efficacement les responsabilités du gouvernement du Canada dans le domaine du nucléaire et achever la revitalisation du campus de Chalk River, a souligné M. McBrearty. Au nom de tout le personnel des LNC, je tiens à remercier Mark pour son engagement et ses services au cours des cinq dernières années, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.?»

Avant de se joindre aux LNC, Joe a occupé le poste de directeur de l'exploitation et de directeur adjoint des opérations sur le terrain à l'Office of Science du Département de l'énergie des États-Unis, supervisant les activités de dix laboratoires nationaux américains et de plus de 25?000 employés contractuels et fédéraux. Dans le cadre de ses fonctions, il a apporté d'importantes améliorations aux opérations nucléaires, dirigé la planification stratégique et la surveillance des opérations des laboratoires et s'est fait le champion de la refonte de politiques en matière d'infrastructure et de gestion à l'appui du programme de recherche et de développement du Département de l'énergie des États-Unis. Joe a également servi au sein des Forces navales américaines en effectuant des périodes de service prolongées à bord de quatre sous-marins nucléaires, notamment pour le commandement de l'USS DALLAS. De plus, il a occupé des postes de haut niveau, notamment au Nuclear Propulsion Examining Board et à la direction du TRIDENT Refit Facility et de l'Officer Training Command des Forces navales américaines.

Joe a également une grande expérience dans les relations avec la communauté et les parties prenantes, ayant dirigé la revitalisation de l'American Museum of Science and Energy à Oak Ridge, au Tennessee; dans les métiers et l'éducation, ayant guidé le rétablissement d'un programme de formation d'apprentis; et dans la revitalisation de sites, ayant travaillé à poser les bases visant à permettre au Département de l'énergie américain d'établir des plans stratégiques pour évaluer, financer et améliorer l'infrastructure d'usage général.

Pour obtenir plus de détails sur les LNC, y compris sur son équipe de direction, veuillez consulter le site www.cnl.ca .

À propos des LNC

Chef de file mondial en sciences et technologie nucléaires, les Laboratoires Nucléaires Canadiens offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l'industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, nous offrons des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien placés pour l'avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au coeur de toutes nos activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète des services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le site www.cnl.ca ou envoyer un courriel à l'adresse communications@cnl.ca .

Personne-ressource :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l'entreprise

LNC, 1-866-886-2325





Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 15:05 et diffusé par :