Il faut resserrer la protection du personnel soignant, demande Sol Zanetti





QUÉBEC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Inquiet des échos selon lesquels les mesures de protection du personnel soignant ne seraient pas appliquées partout dans le réseau de la santé, le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, demande à la ministre Danielle McCann d'intervenir rapidement pour s'assurer que les directives nationales soient systématiquement appliquées dans tous les établissements de santé.

« En cette période de crise sanitaire, la santé et la sécurité du personnel soignant doivent être une priorité absolue. Or, les échos qui nous parviennent du terrain depuis quelques jours ont de quoi inquiéter. On parle de quarantaines brisées dans des CHSLD en raison du manque d'employés disponibles, de réticences à laisser les employés qui le peuvent faire du télétravail et même de personnes à risque qui seraient toujours sur la ligne de front malgré les risques pour leur santé. Clairement, les mesures de protection ne sont pas appliquées partout », s'inquiète M. Zanetti.

Face à la multiplication de ces cas problématiques, le député solidaire presse la ministre de la Santé d'intervenir pour s'assurer que les directives nationales soient appliquées partout sur le territoire. Le personnel soignant à risque, soit les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladie chronique, les personnes immunodéprimées et celles de 70 ans et plus, devrait faire l'objet de mesures de protection accrues.

« Ceux que M. Legault appelle les « ange gardiens » ont besoin eux aussi qu'on prenne soin de leur santé. Or des gens à risque, il y en a dans le milieu de la santé. La moindre des choses, c'est qu'on s'assure que les mesures de protection dictées par la santé publique soient respectées dans leur milieu de travail. On ne peut pas faire de compromis sur la santé et la sécurité de notre personnel soignant alors que celui-ci est sur la ligne de front pour combattre la COVID-19 », ajoute Sol Zanetti.

