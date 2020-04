RevBits annonce le lancement de sa suite de cybersécurité nouvelle génération





L'architecture unique basée sur des technologies récemment brevetées offre une protection inégalée contre des menaces en constante évolution.

MELVILLE, New York, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- RevBits annonce la disponibilité générale de sa suite de cybersécurité qui est conçue pour fournir aux entreprises du monde entier une protection supérieure contre les cyberattaques. La plateforme de RevBits a été construite en partant d'un postulat simple : «?créer une solution technologique complète qui permettra de détecter, d'interdire et de mettre en échec les cyberincidents qui tentent de perturber et de détruire la propriété intellectuelle dans l'environnement de nos clients?».

L'architecture de la plateforme repose sur une réflexion en amont sur les menaces croissantes et le manque d'innovation dans les solutions de détection et de prévention des produits de cybersécurité existants. Les réseaux ne sont pas seulement attaqués par des logiciels malveillants, mais surtout par des criminels sophistiqués et des acteurs soutenus par des États, qui savent ce qu'ils veulent et ce qui est déployé pour les arrêter. Cette réalité a été le catalyseur qui a permis à la société de créer des méthodologies uniques et brevetées, élevant l'environnement de la cybersécurité à un niveau bien supérieur.

«?Alors que le niveau de menace dans le cyberespace continue de croître avec une augmentation alarmante du nombre d'entreprises compromises et piratées, il est devenu évident que les solutions traditionnelles ne parviennent pas à fournir une protection adéquate?», a déclaré David Schiffer, PDG. «?C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que notre suite complète réduira considérablement l'exposition des clients et les pertes dans le monde entier, tout en offrant une meilleure protection et des informations exploitables sur leurs réseaux.?»

La suite de cybersécurité de RevBits propose les modules suivants :

§ RevBits Email Security (sécurité des courriers électroniques)

§ RevBits Endpoint Security (sécurité des terminaux)

§ RevBits Deception Technology (technologie en matière de supercherie)

§ RevBits Privileged Access, Password, Key and Certificate Management (gestion des accès privilégiés, des mots de passe, des clés et des certificats)

«?Comme le confirment les principaux analystes, nous avons adopté une approche unique dans la conception de notre solution qui a conduit à de multiples brevets et fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles sur le marché jusqu'à aujourd'hui. La flexibilité de déploiement de la suite complète ou d'un module unique pour compléter un paysage existant offre à nos clients la possibilité d'optimiser leur protection?», a déclaré Mucteba Celik, directeur technique. «?Il est extrêmement gratifiant de sortir notre suite complète maintenant, après avoir géré une équipe de près de cent développeurs au cours des dernières années?».

À propos de RevBits

Fondée en 2016, RevBits est une entreprise innovante de cybersécurité qui s'engage à fournir à ses clients une protection supérieure fondée sur des connaissances d'experts. Le siège social de RevBits est situé à Long Island, dans l'État de New York, et l'entreprise possède des bureaux à Melville, dans l'État de New York, à Princeton, dans le New Jersey, à Boston, dans le Massachusetts et à Anvers, en Belgique.

INFORMATIONS DE CONTACT : Nom de la société : RevBits, LLC Nom du contact : Neal Hesterberg Numéro de téléphone : 609 516 2846 Adresse électronique : neal@revbits.com



