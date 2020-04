COVID-19 : les paramédics, anges gardiens ou martyres ?





ROSEMÈRE, QC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) déplore l'hypocrisie du Gouvernement du Québec en ces temps de crise sanitaire. Actuellement, le gouvernement dépend beaucoup des travailleurs de la santé, notamment des paramédics, dans la gestion de la pandémie. Les paramédics sont quotidiennement au front contre la COVID-19, mais ils sont encore et toujours négligés par Québec, obligés de sacrifier leur sécurité pour leur travail !

Les paramédics immunodéprimés, ayant des maladies chroniques ou enceintes sont mis en isolement préventif pour assurer leur sécurité. « Mais la grande majorité de ceux-ci sont laissés sans salaire et c'est inacceptable », s'exclame Daniel Chouinard, président de la FPHQ. En ces temps de crise où les paramédics sont aux premières lignes du combat contre la COVID-19, la Fédération exige que le Gouvernement du Québec reconnaisse le rôle important des travailleurs du préhospitalier en leur accordant un plein salaire lorsqu'ils sont retirés du travail pour prévenir le pire. « Ce que nous demandons, c'est seulement d'avoir le même traitement que les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires conservent leur salaire sans hésitation et sur-le-champ lorsqu'ils sont retirés du travail par prévention, alors qu'ils ne sont même pas sur la ligne de front », conclu M. Chouinard.

Présentement, tous les paramédics du Québec mettent leurs familles à risque de contracter la COVID-19 dû au manque de directives nationales. « Chaque jour, nos paramédics sont obligés de rentrer du travail et de laver leur uniforme potentiellement infecté à la maison. C'est inconcevable ! Ils mettent en danger leur famille, et ne devraient pas à subir ce stress supplémentaire » nous explique M. Chouinard. Le lavage d'uniformes doit être pris en charge par l'employeur si on souhaite prévenir une contamination communautaire ! La Fédération demande au Gouvernement du Québec de statuer sur le lavage d'uniformes afin que les différentes entreprises de services préhospitaliers intègrent cette mesure de sécurité essentielle.

L'absence d'une directive nationale statuant sur la rémunération des paramédics en isolement préventif, ainsi que sur la prise en charge du lavage d'uniformes met en péril la sécurité financière et physique des paramédics et de leur famille. En cette pandémie mondiale, on ne peut laisser des choses aussi importantes au bon gré d'entreprises privées, des mesures uniformes doivent être prises si l'on souhaite vraiment aplatir la courbe.

