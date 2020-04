Verimatrix présente sa nouvelle offre de gestion des droits numériques (DRM) intégrée pour une protection point à point des retransmissions vidéos en mode streaming ou différé et ce, sur tout type d'appareil





Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris ? VMX), anciennement Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, présente ce jour, la solution Verimatrix Embedded DRM, une toute nouvelle offre, destinée à faciliter la mise en oeuvre et l'intégration de solutions de sécurité vidéo intégrées. Intégrée à l'offre Verimatrix Video Content Authority System (VCAS), Verimatrix Embedded DRM offre une protection point à point reconnue et permetant de combler les failles qui se produisent lorsque le contenu vidéo est diffusé sur des supports autres que la télévision, l'ordinateur ou les appareils mobiles. Par exemple, le contenu premium, comme les productions hollywoodiennes, nécessite une connexion sécurisée jusqu'à sa diffusion sur un écran homologué, comme par exemple un lecteur vidéo dans un avion connecté aux écrans placés sur chaque siège passager. Le fait de ne pas crypter la liaison entre le lecteur et chacun des écrans peut constituer une violation de la conformité et une faille dans la protection du contenu.

Les équipements de retransmission ne disposant pas d'une connexion permanente à un serveur de licence ou d'un autre moyen de connexion pour l'autorisation et le contrôle du contenu nécessitent des outils autres que les systèmes traditionnels de gestion des droits numériques (DRM) ou d'accès conditionnel (CA) afin de protéger le contenu premium qu'ils diffusent aux utilisateurs. Pour de telles utilisations, l'industrie a défini deux normes de protection point à point permettant de garantir l'interopérabilité des appareils : la protection des contenus numériques à haut débit (HDCP) pour les contenus de qualité supérieure transmis sur des écrans ou des téléviseurs externes et la protection des contenus de transmission numérique (DTCP) pour la protection des contenus au format compressé.

La suite de solutions Verimatrix Embedded DRM inclut des bibliothèques logicielles sur mesure pour les applications HDCP et DTCP intégrées ou installées et le code source HDCP ou DTCP personnalisé pour la compilation directe dans les systèmes embarqués. Specifiquement pour la norme HDCP, Verimatrix Embedded DRM offre des fonctionnalités HDCP 2.x supplémentaires, entièrement flexibles qui répondent à ces cas d'utilisation et aux exigences du propriétaire du contenu, y compris pour le contenu premium 8K. Parce que Verimatrix a contribué de manière significative à la normalisation de la sécurité DTCP, qui permet le stockage et le transfert sécurisés local de contenu par le biais de multiples interfaces physiques ou encore sur le bus de données interne d'un équipement entre différents composants de traitement de contenu, la solution Verimatrix Embedded DRM est particulièrement recherchée pour les intégrations de logiciels DTCP.

"Les propriétaires de contenu exigent que leur contenu soit protégé tout au long de la chaîne de transmission, y compris pendant le téléchargement, la diffusion en streaming, le stockage et la rediffusion des contenus jusqu'à leur visualisation, mais il existe plusieurs scénarios dans lesquels le contenu ne peut pas être sécurisé par les systèmes DRM ou les AC classiques," a déclaré Martin Bergenwall, SVP of product management chez Verimatrix. "De part notre forte expertise en matière de protection des contenus et de notre offre accessible aux solutions de sécutité, Verimatrix est la seule à proposer des bibliothèques logicielles HDCP et DTCP sur mesure ainsi que le code source pour les cas particuliers de diffusion allant au-delà des communications traditionnelles à sens unique ou à double sens, permettant ainsi de combler toute faille antérieure grâce à une sécurité de pointe".

Le recours à un service tel que Verimatrix Embedded DRM se développe rapidement à mesure que les normes HDCP et DTCP continuent d'être adoptées sur de nouveaux marchés. Pour en savoir plus sur Verimatrix Embedded DRM et sur la manière dont il est possible de sécuriser le contenu lorsque les systèmes AC et DRM classiques ne le peuvent pas, visitez le site : www.verimatrix.com/solutions/embedded-drm

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX), anciennement Inside Secure, est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 11:50 et diffusé par :