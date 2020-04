CANARDS ILLIMITÉS CANADA FAIT APPEL À DES CASTORS NORD?AMÉRICAINS POUR INSPECTER LES SITES DE CONSERVATION À L'ÉCHELLE NATIONALE





WINNIPEG, Manitoba, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 1ER AVRIL 2020 ALERTE. Canards Illimités Canada (CIC) a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Initiative du Groupe de travail des super castors?inspecteurs (IGTSCI), dans le cadre d'un programme qui consiste à faire appel à des castors nord?américains équipés de caméras GoPro pour inspecter les sites de conservation difficiles d'accès ou trop éloignés en véhicule ou à pied.



On attribue à chaque castor des « zones b », soit des zones de surveillance prédésignées sur la superficie de 2,6 millions d'hectares du territoire canadien confiés aux soins de CIC. La pellicule que capteront ces rongeurs dans leurs déplacements permettra de savoir s'il faut apporter des travaux de réparation ou de valorisation aux milieux humides, aux bassins hydrographiques ou aux ouvrages de régulation de l'eau. Les travaux de surveillance se dérouleront à la fois sur l'eau et sous l'eau.

« Le Groupe de travail des super castors?inspecteurs représente l'avenir des solutions inspirées de la nature au Canada ? et partout ailleurs dans le monde, a déclaré Nigel Simms, directeur des Communications et du Marketing de CIC. Nous voulons montrer que Canards Illimités Canada est au coeur des solutions conservationnistes inspirées de la nature pour relever les défis de la nature. »

Les sciences anatomiques ont été déployées dans le cadre de la mise au point de cette initiative, en sécurisant les caméras sur les castors de deux manières. Premièrement, une courroie de stabilisation est placée derrière l'omoplate et sur les vertèbres et les côtes thoraciques du castor. Puis, la courroie de tête brevetée et ajustée est placée entre le processus postorbitaire du frontal et est ensuite déportée sur l'os occipital vers la région pariétale, en sécurisant soigneusement la caméra sur le conduit auditif externe. Le harnais de la caméra ne nuit pas à l'animal qui le porte.

Pour en savoir plus sur les travaux de CIC dans les infrastructures naturelles, nous vous invitons à consulter le site ducks.ca/naturalinfrastructure

Pour toutes les demandes de renseignements des médias se rapportant à l'IGTSCI, veuillez communiquer avec medias@canards.ca .

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC), qui réunit une communauté de conservationnistes de plus de 120 000 supporteurs, est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en partenariat avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers pour préserver les milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

Depuis plus de 80 ans, CIC est un chef de file de la conservation grâce à la science. Jusqu'à maintenant, CIC a mené à bien 11 023 projets d'habitat, a préservé 2,6 millions d'hectares d'habitat et a orienté favorablement l'aménagement de 71,7 millions d'hectares en prônant des politiques rigoureuses. On estime à 5,2 milliards de dollars la valeur totale des retombées économiques des travaux de CIC.

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da39033b-a25c-4edf-82ed-2c50ba192e62

"Cette annonce a été créée dans l'esprit de la Journée du poisson d'avril."





