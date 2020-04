Pandémie de COVID-19 - Interdire la circulation non essentielle : une décision rendue nécessaire





JOLIETTE, QC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - À la lumière des recommandations émises par la Direction de la santé publique, la députée de Joliette, Véronique Hivon, appuie la décision annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec d'interdire toute circulation non essentielle entrante dans le Nord de Lanaudière. Elle lance d'ailleurs un appel à tous les citoyens : il faut respecter cette consigne importante.

La députée de Joliette appuie la décision du gouvernement d'interdire les déplacements non essentiels entrants dans le Nord de Lanaudière.

Cette mesure vise à protéger la santé des citoyens du Nord de la région, où on compte relativement peu de cas pour l'instant.

Il ne faut pas s'inquiéter; les déplacements incontournables, notamment ceux liés à des raisons médicales, au soutien humanitaire, au respect des ordonnances de garde et aux travailleurs engagés dans les services essentiels, demeureront permis.

Les biens essentiels pourront bien sûr aussi continuer à circuler.

Merci de respecter les consignes.

« Il faut faire le maximum pour prévenir et éviter une contamination plus importante dans le Nord de Lanaudière, où on compte pour l'instant relativement peu de cas. Aussi, dans l'intérêt des citoyens de la région, plus précisément des MRC de Joliette, de D'Autray, de Matawinie et de Montcalm, il est nécessaire d'appliquer cette nouvelle directive », a déclaré d'emblée Véronique Hivon.

L'élue souhaite par ailleurs se faire rassurante : « Il ne faut pas s'inquiéter; les déplacements nécessaires pour les travailleurs des services essentiels ainsi que ceux requis pour des raisons médicales et humanitaires, ou pour respecter les ordonnances de garde partagée, par exemple, demeureront permis, tout comme, évidemment, la circulation des biens essentiels. Nous demeurerons en communication constante avec le gouvernement pour nous en assurer et pour trouver des solutions si des problématiques imprévues devaient se présenter », assure?t?elle.

Enfin, rappelant aux citoyennes et aux citoyens que l'état de situation et les directives à jour sont disponibles à l'adresse quebec.ca/coronavirus, Véronique Hivon souhaite les remercier pour leur grande résilience. « Merci à chacun de vous pour tous les efforts que vous faites, et pour tous les sacrifices auxquels vous consentez au nom de la santé et de l'intérêt collectif. Continuons à nous entraider, restons unis et solidaires face à l'adversité. Surtout, merci de respecter les consignes de la Santé publique. Et, n'oubliez pas, mon équipe et moi sommes là pour vous accompagner au quotidien et répondre à vos questions dans cette période difficile, faite de nombreux défis », a?t?elle conclu.

