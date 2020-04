Pharmaprix offre un accès gratuit à un programme de santé mentale pour aider les Québécois à mieux gérer leur stress





Programme de gestion du stress disponible en ligne grâce à SilverCloud Health

MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW/ - Pharmaprix offre un peu plus de tranquillité d'esprit aux Québécois qui doivent vivre avec un stress accru en raison de la COVID-19. En partenariat avec SilverCloud Health, l'entreprise a mis sur pied un programme virtuel de gestion du stress, accessible depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur. L'entreprise assumera tous les coûts associés à ce programme.

« Notre raison d'être consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement, et cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui », a déclaré Jeff Leger, président, Pharmaprix. « Alors que les préoccupations en matière de santé et de finances, l'isolement et l'anxiété ne cessent de croître, ce programme est conçu pour gérer le stress grâce à des approches modernes. Nous espérons que ce programme procurera une certaine tranquillité d'esprit aux gens, tout en leur apportant, ainsi qu'au système de santé, un certain soutien à un moment où tous deux sont lourdement affectés ».

Le programme de gestion du stress se compose d'un ensemble de thérapies cognitivo-comportementales (TCC), de psychologie positive et de pleine conscience. Il comprend huit modules axés sur la résilience et la restructuration cognitive afin d'aider à reconnaître et à modifier les comportements de pensée négatifs. Il aide à identifier et à améliorer les forces et les compétences actuelles, et à en créer de nouvelles. Conçu en collaboration avec des experts cliniques et spécialisés de premier plan, chaque module contient des textes, des clips vidéo et audio ainsi que des activités interactives et motivantes conçues pour aider à remettre en question et à modifier les comportements négatifs.

« Nous nous sommes engagés à fournir un soutien efficace en matière de santé mentale aux personnes dans le besoin, partout au Canada et ailleurs, pendant cette crise mondiale sans précédent », a déclaré Ken Cahill, PDG, SilverCloud. « Alors que toute une population est appelée à rester à la maison et que les systèmes de santé doivent prioriser les soins, nous reconnaissons le besoin accru d'un soutien virtuel efficace et éprouvé. Notre partenariat avec Pharmaprix permet de s'assurer que les Canadiens disposent d'outils et de techniques pour gérer le stress et apporter un certain équilibre dans leur vie pendant cette période sans précédent ».

Le programme de gestion du stress sera disponible en visitant www.pharmaprix.ca. Ce programme sera gratuit jusqu'au 15 juin.

À propos de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est l'un des noms les plus reconnus du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Près de 1 300 établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société compte 47 pharmacies affiliées à des cliniques médicales exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec); il s'agit d'établissements qu'elle exploite elle-même ou pour lesquelles elle a accordé des licences. Elle offre aussi des services de dermatologie esthétique à deux succursales autonomes appelées the Beauty Clinic. De plus, la société agit à titre de propriétaire et d'exploitante de 43 établissements Wellwise by Shoppers Drug Mart et d'un site de vente en ligne Wellwise.ca, ce qui en fait le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Inc., fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, ainsi que MediSystem Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de longue durée. Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est une division opérationnelle indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de SilverCloud Health

SilverCloud Health est le leader mondial en matière de santé mentale numérique permettant aux prestataires, aux régimes de soins de santé et aux employeurs d'offrir des soins thérapeutiques et des soins de santé par voie numérique, éprouvés en clinique, qui améliorent les résultats et favorisent un meilleur accès à ce type de soins, tout en en réduisant les coûts. La plateforme numérique de santé mentale primée de l'entreprise est le résultat de plus de 17 années de recherches cliniques effectuées par d'importantes institutions universitaires. Aujourd'hui, plus de 300 organisations utilisent SilverCloud à l'échelle mondiale afin de répondre aux besoins en matière de santé mentale de leurs populations. Des experts mondiaux ont validés la plateforme au moyen d'essais contrôlés à répartition aléatoire et par des données réelles de plus de 350 000 utilisateurs de SilverCloud. La plateforme demeure à l'avant-garde de l'industrie grâce son efficacité, son engagement et sa gamme de programmes cliniques qui couvrent un éventail de besoins en santé mentale. Pour en savoir plus, visitez www.silvercloudhealth.com.

