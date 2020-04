Une nouvelle équipe de direction pour Fondaction





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - À l'aube de son 25e anniversaire et sous l'impulsion de sa nouvelle présidente-directrice générale, Geneviève Morin, Fondaction a le plaisir de présenter sa nouvelle équipe de direction.

Madame Morin, présidente-directrice générale du fonds depuis le 6 janvier 2020, s'entoure d'une équipe de sept vice-présidences : Jean Marcotte est nommé vice-président, Épargne?; Stéphan Morency, chef de l'investissement?; Patrick Cabana, chef de la direction financière?; Félicia Amilcar, vice-présidente, Gouvernance et gestion des risques?; tandis que Marie-Eve Tremblay et Daniel Charron font leur entrée à Fondaction à titre, respectivement, de vice-présidente, Transformation organisationnelle, et vice-président, Engagement sociétal et affaires publiques. La 7e vice-présidence, celle de la Transformation numérique, reste à pourvoir, le processus de recrutement est en cours.

«?Cette nouvelle structure constitue une étape importante dans la concrétisation de l'avenir de Fondaction. Notre organisation est le plus important fonds d'investissement engagé dans le développement durable au Québec. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expertise de ces dirigeants pour contribuer à rendre l'économie québécoise plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante?», a déclaré Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Notes biographiques des vice-présidences de Fondaction

Jean Marcotte a commencé sa carrière à la Banque Royale du Canada en 1991 où il a occupé différentes fonctions, dont celle de directeur de compte commercial. Il a commencé à Fondaction à titre de directeur de portefeuille en 2000 pour ensuite être promu chef adjoint à l'Investissement. En 2012, son rôle change pour celui de directeur du module Analyse financière. À cette direction, s'ajouteront les volets redressement, conseils juridiques, immeubles et registrariat, une fonction administrative dont il a orchestré l'internalisation. Jean Marcotte est CPA-CGA et possède une maitrise en Finances de l'Université de Sherbrooke. Il a siégé à différents conseils d'administration de PME et est actuellement membre des conseils d'administration de Filaction, Plandaction et Neuvaction.

Stéphan Morency compte près de 25 ans d'expérience en tant que gestionnaire de fonds en placement privé et comme conseiller en stratégie corporative. Après avoir oeuvré chez Deloitte et Desjardins Capital, fondé et dirigé deux entreprises, Stephan Morency est entré à Fondaction comme directeur de portefeuille avant d'être nommé chef adjoint de l'investissement, participations majeures. Il possède un baccalauréat en Commerce de l'Université Concordia. Il est membre du conseil d'administration de Réseau Capital, Fonds Inlandsis et fiduciaire de la Fiducie Angus.

Patrick Cabana a occupé le poste de vice-président d'Énergir (Gaz Métro) durant 10 ans avant de se joindre à Fondaction en 2017. Ayant également occupé le poste de contrôleur corporatif dans deux organisations et de vérificateur chez Raymond Chabot Martin Paré, ses compétences couvrent plusieurs aspects de la finance, de la planification stratégique et de la gouvernance. Patrick Cabana est détenteur d'un M.B.A. et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Il est CPA-CA depuis 1994.

Félicia Amilcar était jusqu'à présent directrice Conformité et gestion des risques. Avant son arrivée à Fondaction, il y a plus de 10 ans, Madame Amilcar a été secrétaire générale et directrice des finances à Klox Technologies. Elle a également assumé les fonctions de directrice, relations aux investisseurs, de Neurochem et d'analyste financier à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Félicia Amilcar détient un baccalauréat en mathématiques, option actuariat de l'Université de Montréal un certificat en éducation de l'UQAM et un M.B.A. de HEC Montréal. Elle est détentrice de la charte CFA.

Marie-Eve Tremblay possède près de 20 ans d'expérience en planification stratégique et en accompagnement de cadres et d'entrepreneurs. Elle a notamment accompagné plus d'une cinquantaine d'entreprises au cours des 6 dernières années à titre de directrice générale de Neuvaction, une firme de conseil en développement organisationnel et développement durable. Elle détient un baccalauréat et une maitrise en gestion, en plus d'avoir le titre de CRHA. Marie-Eve est membre du conseil d'administration du théâtre Espace Libre, de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal et du Mouvement Desjardins.

Daniel Charron quitte le poste de président-directeur général de Réseau Capital pour se joindre à Fondaction. Auparavant, il a été président et associé directeur chez Octane Stratégies où il a travaillé pendant 12 ans avant de joindre le Cabinet de relations publiques NATIONAL comme vice-président principal, Communication corporative, après l'acquisition d'Octane par NATIONAL en 2018. Il était président-directeur général de Manufacturiers et exportateurs du Québec avant son arrivée chez Octane en 2006. Vice-président du conseil d'administration du Cercle canadien de Montréal et membre du cabinet de la Campagne YMCA Tremplin pour la vie, il détient un doctorat en économie politique internationale de l'Institut d'études politiques de Paris, une maitrise de l'Université de Montréal et un baccalauréat de HEC Montréal.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de 2,4 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 175?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME, parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn .

