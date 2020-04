Plus de 6 300 soupes offertes et 13 000 ? de dons : les clients des Pentahotels, dans toute l'Europe, sont de véritables « Souper Heroes »





Penta rebondit sur le succès de sa campagne « Souper Heroes » et annonce la prolongation de son initiative « Une soupe achetée, une soupe offerte »

FRANCFORT, Allemagne, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- L'hiver dernier, Penta a lancé sa campagne « Souper Heroes » dans le but de collecter des fonds pour des associations caritatives locales à travers l'Europe et de fournir de la soupe chaude aux personnes dans le besoin pendant les mois d'hiver. Le succès était au rendez-vous : entre décembre 2019 et février 2020, tous les Pentahotels d'Europe et leurs clients ont permis d'offrir plus de 6 300 soupes aux membres les plus vulnérables de la société et ont rassemblé plus de 13 000 euros pour des organisations caritatives locales.

Selon le simple principe de « Une soupe achetée, une soupe offerte », Penta a mis sur pied une campagne permettant à ses clients de s'impliquer en faveur des communautés locales en leur donnant la possibilité de devenir des « Souper Heroes ». L'esprit de quartier étant au coeur de la marque Penta, chaque hôtel a coopéré avec une organisation caritative locale, et pour chaque soupe achetée, une soupe a été offerte à l'organisation caritative partenaire. En collaboration avec le nouveau partenaire « Kleinste Soep Fabriek », le chef exécutif de Penta, John King, a créé trois délicieuses soupes bio qui pouvaient être emportées dans des bocaux. En plus des soupes offertes, les Pentahotels ont également collecté des dons en espèces : 1 ? a été ajouté aux factures des clients tout au long de l'hiver.

Alors que cette campagne touche à sa fin, Penta a annoncé que l'initiative « Une soupe achetée, une soupe offerte » allait être prolongée de manière permanente sur les menus des restaurants. Cela signifie que pour chaque « soupe du jour » vendue dans un Pentahotel, une soupe sera offerte à la communauté locale.

Malgré l'importance des dons, le principal objectif de Penta avec le projet « Souper Heroes » était d'inciter les gens à réfléchir à leurs actions pour se rendre compte que ? tout comme Penta et leurs clients ? tout un chacun peut avoir un impact réel et positif sur les communautés locales. Ce projet s'est avéré un pas en avant passionnant dans la plus vaste mission de Penta consistant à créer une marque mondiale qui donne en retour à la communauté dans le cadre de son initiative #pentagives. Parce que les bonnes actions font du bien.

Cliquez ici pour voir la vidéo de la campagne : https://www.youtube.com/watch?v=lfCnhxMK10w

Cliquez ici pour voir la liste de toutes les organisations caritatives soutenues : https://www.pentahotels.com/docs/Charities.pdf

