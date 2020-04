Inno-centre, la Fédération québécoise des municipalités et Fonds locaux de solidarité FTQ lancent une cellule d'aide « PME-911 » pour conseiller les entreprises porteuses des régions





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Inno-Centre, le plus grand accélérateur conseil d'entreprises innovantes au pays, et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'unissent pour prêter main-forte aux services de développement économique des MRC (et leurs organismes délégataires) qui accompagnent les entreprises dans la crise de la COVID-19. La cellule d'aide « PME-911 » permettra aux professionnels du développement économique des MRC d'avoir accès à l'équipe chevronnée, multisectorielle et de haut calibre d'Inno-centre notamment par des conseils gratuits aux entreprises porteuses de leur territoire. La société Fonds locaux de solidarité FTQ, une initiative de la FQM et du Fonds de solidarité FTQ, se joint à l'initiative pour offrir son aide dans le cadre de cette opération.

Les 110 conseillers d'affaires d'Inno-centre seront mobilisés afin d'apporter une aide ponctuelle aux directions des MRC et aux entrepreneurs et répondre à leurs questions les plus urgentes. L'accompagnement pourra porter sur la mise en oeuvre d'un plan de gestion de crise, de même que l'accès aux leviers financiers, dont les mesures d'aide d'urgence annoncées par les différents paliers de gouvernement, un accompagnement stratégique précieux dans la traversée de la tempête actuelle.

« Malgré la résilience et la capacité d'adaptation qui caractérisent nos entrepreneurs, plusieurs connaissent une grande détresse à l'heure où ils doivent prendre d'importantes décisions d'affaires. Pour certains, ces dernières pourraient déterminer la survie de leur entreprise. Pour d'autres, ces décisions détermineront leur capacité de rebondir lors de la relance économique. Plus que jamais, l'accompagnement devient déterminant pour aider nos entreprises à passer à travers la crise », a souligné Claude Martel, président d'Inno-centre.

Ce service sera offert grâce à la contribution active des MRC, membres de la FQM, qui connaissent bien la réalité des entrepreneurs de leur territoire.

« Les dirigeants d'entreprises vivent des jours difficiles et les services de développement constituent leur référence. C'est en unissant nos forces, nos connaissances et notre savoir-faire que nous pourrons collectivement relever ce défi. Je suis aussi très heureux que nos fonds locaux de solidarité s'associent à la démarche », a déclaré M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, et préfet de la MRC de Memphrémagog.

« Nous sommes déterminés à poursuivre notre rôle de soutien et d'accompagnement des entrepreneurs. En outillant nos MRC et leurs organismes délégataires, elles seront en mesure d'aider les entreprises à surmonter cette crise », a ajouté Mme Nadia-Karina Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé et présidente de la Table sur le développement local et régional.

Pour consulter le document CELLULE PME 911 Assistance-conseil à l'intention des PME des régions du Québec pour faire face à la crise, cliquez ICI.

