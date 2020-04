FibroGenesis dépose une couverture de brevet élargie pour sa thérapie cellulaire par fibroblastes dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë du coronavirus (COVID-19)





La société annonce une synergie puissante entre sa thérapie cellulaire par fibroblastes et l'hydroxychloroquine

HOUSTON, 1er avril 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, une société de médecine régénérative basée au Texas, axée sur la régénération tissulaire et l'inversion des maladies chroniques utilisant des fibroblastes dermiques humains (FDH), a annoncé aujourd'hui le dépôt du brevet provisoire numéro 63/002,134 intitulé, « Peptides and Adjuvants for Augmentation of Fibroblast Therapy for Coronavirus » (Peptides et adjuvants pour une thérapie d'augmentation des fibroblastes pour le coronavirus).

Les revendications du brevet couvrent l'utilisation de cellules fibroblastiques ainsi que d'adjuvants tels que des peptides et de l'hydroxychloroquine, qui stimule la production d'interféron naturel pour supprimer l'infection virale et la « tempête de cytokines » correspondante. Dans un mode de réalisation, l'invention propose des méthodes de prévention de l'infection, de la propagation et de la pathologie provoquées par le virus COVID-19. Des revendications visant à modifier les fibroblastes pour exprimer des niveaux optimisés de « cytokines thérapeutiques » sont également incluses.

« Alors que nous poursuivons notre programme préclinique accéléré, nous découvrons la supériorité des fibroblastes par rapport aux cellules souches mésenchymateuses et les données nous conduisent vers de multiples options de traitement pour le patient », a commenté Tom Ichim, Ph.D., directeur scientifique chez FibroGenesis. « En incluant des adjuvants tels que les peptides et l'hydroxychloroquine dans notre traitement, nous avons constaté un potentiel accru. »

« Nous travaillons dans le but d'étendre nos découvertes en laboratoire et d'accélérer le développement clinique pour découvrir un remède contre le COVID-19 en utilisant notre thérapie cellulaire par fibroblastes de pointe », a déclaré Pete O'Heeron, président-directeur général de FibroGenesis. « La guerre que nous menons, avec cet ennemi invisible, nécessitera probablement une approche cocktail pour remporter la victoire. CFibroGenesis suit l'exemple de Thomas Edison lorsqu'il a découvert le filament de l'ampoule ; nous testons autant de combinaisons thérapeutiques que possible, à la recherche du traitement curatif le plus efficace. L'optimisation de la production naturelle d'interféron, combinée à nos travaux antérieurs, peut être considérée comme une avancée possible vers un traitement curatif. »

À propos du SDRA induit par COVID-19

Le syndrome de détresse respiratoire IndAcute (SDRA) est un type de dysfonction pulmonaire aiguë sévère qui touche l'intégralité ou la plus grande partie des deux poumons et qui peut être une complication grave des infections virales, y compris COVID 19.

On sait que le SDRA est souvent associé à une accumulation de liquide dans les poumons. Dans un tel cas, les alvéoles pulmonaires élastiques des poumons se remplissent de liquide et la fonction des alvéoles est altérée. Par consequent, moins d'oxygène atteint la circulation sanguine, privant les organes de l'oxygène nécessaire au fonctionnement normal et à la viabilité. Un essoufflement severe, le principal symptôme du SDRA, se développe généralement quelques heures ou quelques jours après la lesion ou l'infection précipitante. Il n'existe actuellement aucune thérapie pharmacologique efficace pour le traitement ou la prévention du SDRA. Les stratégies protectrices des ventilateurs pulmonaires demeurent la pierre angulaire des options de traitement disponibles. En raison de la morbidité et de la mortalité importantes associées au SDRA et du manque d'options de traitement efficaces, de nouveaux agents thérapeutiques sont nécessaires pour traiter le SDRA.

À propos de FibroGenesis

FibroGenesis, basée à Houston, au Texas, est une société de médecine régénérative qui développe une solution innovante pour le traitement des maladies chroniques en utilisant des fibroblastes dermiques humains. Actuellement, FibroGenesis détient 186 brevets délivrés aux États-Unis et à l'international et de brevets en attente dans une variété de voies cliniques, y compris la dégénérescence discale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'encéphalopathie traumatique chronique, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique et l'insuffisance cardiaque. Entièrement financée par des investisseurs providentiels, FibroGenesis représente la prochaine génération de progrès médical en thérapie cellulaire.

