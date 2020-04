Avis aux actionnaires de Richelieu au sujet de l'assemblée générale annuelle du 9 avril 2020





MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - La direction de Richelieu (RCH) tient à informer que son assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le jeudi 9 avril 2020 se tiendra comme prévu à 10 h 30. Cependant, conformément aux directives claires émises par les autorités sanitaires et à la lumière de la nécessité d'une distanciation sociale à l'égard du virus COVID-19, la Société demande respectueusement à ses actionnaires de s'abstenir d'assister à l'assemblée en personne cette année.

À cet effet, la Société demande à ses actionnaires de participer à son assemblée en votant par procuration, avant l'assemblée, tel que décrit à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction transmise aux actionnaires (laquelle est aussi disponible sur www.sedar.com).

Si des actionnaires ont des questions au sujet du vote, du formulaire de procuration ou de l'assemblée en général, il leur est demandé de bien vouloir communiquer avec Service aux investisseurs Computershare aux 1 (800) 564-6253, 1 (514) 982-7555 et/ou service@computershare.com.

Les actionnaires pourront communiquer avec l'équipe de direction de Richelieu de deux façons :

en soumettant des questions via question@richelieu.com. La Société s'assurera que la personne appropriée réponde rapidement aux questions ; ou

en contactant le service des relations avec les investisseurs de Richelieu afin de soumettre une question via investisseurs@richelieu.com ou en visitant la section Contactez-nous du site richelieu.com .

Par ailleurs, le jeudi 9 avril en matinée, la direction de Richelieu diffusera le communiqué de presse sur les résultats de son premier trimestre clos le 29 février 2020. Les actionnaires pourront en prendre connaissance en consultant le site www.sedar.com ou le site www.newswire.ca/news-releases.

Richelieu continuera de surveiller de près l'évolution de la situation relative au virus COVID-19 et de se conformer, de manière stricte, à toutes les directives applicables en matière de santé et de sécurité émises par nos gouvernements, et ce afin de s'assurer que toutes activités essentielles puissent se poursuivre en toute sécurité et de manière efficace. Richelieu s'en remet au jugement des autorités sanitaires de chaque palier de gouvernement, lesquels sont responsables d'établir une réponse concertée face à la pandémie. Nous continuerons par ailleurs à prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer la sécurité de nos employés, fournisseurs, entrepreneurs, clients, familles et visiteurs.

PROFIL AU 29 FÉVRIER 2020

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 130 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 90 000 clients actifs, qui sont desservis par 82 centres en Amérique du Nord, dont 40 centres de distribution au Canada, 40 aux États-Unis et deux centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d'une grande variété de gammes de placages et de bandes de chant et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives.

