Les lecteurs de température FOTRIC sont utilisés à des milliers d'endroits pour prévenir l'épidémie de COVID-19

SHANGHAI, le 1er avril 2020 /CNW/ - Alors que la COVID-19 se répand sur la planète, la demande du marché envers le dépistage de température corporelle anormale dans les lieux publics ne cesse d'augmenter. Depuis la semaine dernière, les ventes du dispositif automatique infrarouge de lecture de la température FOTRIC 226B ont bondi de 80 % à l'extérieur de la Chine en raison de sa capacité de mesure précise, rapide et stable, laquelle est assurée par la lecture de la température par imagerie thermique et par la détection du visage grâce à l'intelligence artificielle.

Actuellement, des dispositifs automatiques infrarouges de lecture de la température FOTRIC 226B sont en route vers les États-Unis, la Norvège, l'Allemagne, la Turquie, Israël, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud et d'autres pays afin de prévenir l'épidémie.

Faisant face à une demande grandissante sur le plan de la mesure de la température, FOTRIC fabrique ses produits en urgence pour assurer un approvisionnement rapide.

FOTRIC, une société établie à Shanghai, en Chine, se concentre en effet sur la recherche et le développement de même que la production et la vente de technologie d'imagerie thermique. Sa gamme de produits est vaste, couvrant notamment la recherche scientifique et pédagogique, l'industrie, l'énergie électrique et la fabrication. Ses activités commerciales prennent place dans de nombreux pays et régions de l'Asie, de l'Europe et du continent américain. Ce produit infonuagique d'imagerie thermique a été mis au point par FOTRIC et lancé en 2017 lors de l'exposition CES aux États-Unis et a été largement salué. Le nouveau produit conçu en 2019 a remporté le prix allemand iF International Industrial Design.

Entièrement automatisé, le dispositif infrarouge de lecture de la température de FOTRIC présente un avantage important. On peut simplement le qualifier de précis, sûr et rapide. Il a été mis au point en se fondant sur la plate-forme matérielle de l'imageur thermique scientifique haut de gamme de FOTRIC. Les produits de recherche scientifique doivent répondre à des exigences très strictes en matière de précision de mesure de la température. Les professeurs et les scientifiques de plus de 500 universités et instituts de recherche du monde entier ont choisi les imageurs thermiques FOTRIC pour leurs expériences de recherche et la publication d'articles scientifiques dans les plus grandes revues classées par SCI (scientific citation index).

PRÉCIS - Il offre une imagerie claire et une lecture précise de la température.

Grâce à 384 x 288 pixels infrarouges et jusqu'à 110?000 pixels de mesure précise de la température captée à l'aide d'une seule photo, l'opérateur peut examiner un cheveu humain. Le dispositif permet aussi de mesurer la température à distance de manière précise. Qui plus est, la mesure de la température lors de la prévention d'épidémies s'accompagne de délais plus longs. La répétabilité de mesure de la température qu'assure cet instrument est plus faible que ±0,5 °C, assurant par le fait même que la mesure à long terme de la température demeure précise.

SÛR - Il verrouille automatiquement le visage pour mesurer la température, évitant ainsi les lectures erronées.

Le module à double faisceau lumineux assurant la détection du visage grâce à l'intelligence artificielle capte automatiquement le visage de la personne pour en mesurer la température et affiche clairement la valeur la plus élevée sur la figure. Les autres sources de température élevée qui sont présentes, comme une tasse de café chaud par exemple, sont analysées intelligemment pour éviter les lectures erronées et assurer un taux de dépistage de 100 %.

RAPIDE - Il mesure la température d'une personne en mouvement de façon imperceptible dans un délai de l'ordre de la milliseconde.

FOTRIC utilise une technologie d'imagerie thermique sans contact pour assurer la sécurité du personnel de surveillance, ce qui évite à ces personnes de toucher physiquement les sujets. L'examen des passants se faisant de manière imperceptible, la lecture de la température peut être effectuée tant que ceux-ci traversent le champ surveillé par le système. La fréquence d'image de 30 Hz n'a aucune incidence sur l'efficacité du trafic ni sur le comportement de la foule.

Le double écran de visionnement affiche tant les images visibles que les images thermiques. Lorsqu'une lecture corporelle anormale est décelée, le dispositif émet automatiquement une alerte. Le système effectue une annonce vocale et indique sur la photo les anomalies de température à l'aide d'un encadré rouge. Le personnel affecté à la surveillance peut donc rapidement repérer la personne ayant une température élevée.

FOTRIC cherche activement de nouveaux distributeurs partout dans le monde pour offrir des services localisés.

