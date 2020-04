COVID-19 : les ventes eCommerce ont doublées en 2 semaines au Québec





Tous secteurs confondus, les marchands québécois doivent gérer une explosion de leurs ventes en ligne en parallèle aux fermetures de magasins.

MONTREAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Absolunet révèle que le eCommerce est au point de bascule, alors que les ventes en ligne ont plus que doublées depuis le 11 mars, jour où l'OMS déclarait la COVID-19 une pandémie mondiale. Le rapport d'Absolunet peut être téléchargé au https://absolunet.com/fr/covid-19-et-ecommerce-au-quebec-et-au-canada/

Les revenus en ligne ont plus que doublés depuis le 11 mars, avec un bond moyen de 99 % comparé à 2019, toutes catégories confondues.



Le rapport d'Absolunet décortique l'impact du Covid-19 sur le commerce électronique, secteur par secteur :

105 % dans les "articles de sports",

106 % dans le "meuble et les articles de maison",

160 % dans "l'alimentation et la restauration",

161 % dans les "appareils ménagers, électronique, matériaux de construction et rénovation".

L'industrie du vêtement enregistre quant à elle la croissance la plus "faible", avec 21 %.

Le trafic a par contre baissé, alors que les internautes québécois semblent plus décisifs; moins de magasinage, plus d'achats.

« C'est du jamais vu. Le Québec et le Canada sont au point de bascule numérique. Nous nous rappellerons un jour qu'il y avait les façons d'acheter AVANT le COVID-19, et APRÈS, prévient Charles Desjardins, Associé et vice-président exécutif, Absolunet. « La maturité eCommerce de presque toute entreprise canadienne est aujourd'hui mise à l'épreuve de manière sans précédent. »

"Les commerçants qui avaient déjà 20 % ou plus de leurs revenus qui provenaient du eCommerce avant la crise sont les mieux placés pour la traverser, » conclut M. Desjardins.

Télécharger le rapport ici :

https://absolunet.com/fr/covid-19-et-ecommerce-au-quebec-et-au-canada/

