Longueuil entend verser 200 000 $ au Fonds d'urgence de Centraide pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de son territoire





LONGUEUIL, QC, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Longueuil soumettra aujourd'hui à son conseil de ville, dans le cadre d'une séance extraordinaire, une proposition de soutien financier aux organismes communautaires de son territoire par l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 200 000 $ au Fonds d'urgence de Centraide du Grand Montréal.

La somme versée par la Ville sera consacrée aux organismes desservant Longueuil qui offrent des services essentiels à la population. Elle contribuera plus spécifiquement à la mise en place des mesures exceptionnelles de soutien aux personnes isolées et vulnérables, notamment en assurant le maintien des activités liées à la sécurité alimentaire, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

« Les organismes communautaires jouent un rôle crucial auprès des personnes vulnérables, particulièrement en temps de crise comme celle que nous traversons en ce moment. Il faut nous serrer les coudes et soutenir nos organismes pour qu'ils aient les ressources nécessaires pour assurer leur mission, d'autant plus que les demandes pour des services de première ligne, telles que l'aide alimentaire et le soutien aux plus vulnérables, se multiplient et sont urgentes. Notre appui financier aidera directement les citoyens de Longueuil, alors que plusieurs se voient privés d'une partie de leurs revenus par la crise », a déclaré Sylvie Parent.

Des références pour les Longueuillois qui souhaitent donner leur temps

Par ailleurs, Longueuil invite les citoyens qui souhaitent offrir leur aide à contacter le Centre d'action bénévole de Saint-Hubert, le Centre de bénévolat de la Rive-Sud et La Mosaïque, des organismes communautaires situés sur le territoire, et à visiter son site web, où leurs coordonnées sont répertoriées.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Communiqué envoyé le 1 avril 2020 à 08:30 et diffusé par :